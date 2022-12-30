Emekli maaşının 10 KATI yatıyor! SSK, Bağ-Kur, EYT'liye TEK SMS ile ödeme! PTT'den 2022'nin SON kıyağı!
Nakit ihtiyacı olan emekliler bankalar tarafından verilen destek ödemelerini merak ediyor. Yeni yıla az bir zaman kala kamu bankaları 2022'nin son müjdesini verdi. SMS ile anında kredi başvurusu, 3 ay ertelemeli kredi ve birçok emekliye uygun fırsatlarla sunulan krediler için araştırmalar hızlandı. İşte PTT emekli kredisi detayları ve diğer bankalar tarafından yapılan kampanyalar...
30.12.2022 10:51 - Son Güncelleme: 30.12.2022 10:53