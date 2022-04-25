Kuruşu kuruşuna verilecek 10 bin TL'nin üzerinde! Bugün başvuran parasını alıyor! Evi olanlar dikkat! Dilekçe ile devlete başvuru yaparak...

MAĞDURİYET YAŞANIYOR

Yaklaşık 4 yıldır yürürlükte olan muafiyete rağmen bazı tapu müdürlüklerinde, belediyelerde ve noterlerde kentsel dönüşüm konutlarının ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemlerinden harç ve vergi talep edilebiliyor. Bu durum pek çok ihtilaf yarattığı gibi çoğu ihtilaf da mahkemelere taşınıyor. Mahkemelerde kararlar genellikle vatandaş lehine çıkıyor ve geriye dönük iade alınabiliyor.