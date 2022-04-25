Kuruşu kuruşuna verilecek 10 bin TL'nin üzerinde! Bugün başvuran parasını alıyor! Evi olanlar dikkat! Dilekçe ile devlete başvuru yaparak...
Bugün başvuran parasını alıyor! Kuruşu kuruşuna verilecek 10 bin TL'nin üzerinde! Dilekçe ile devlete başvuru yapanlardan şartları taşıyanlar iadesine hemen kavuşabilecek. 2017 yılından 2022 yılına kadar iade almak mümkün. Devlet yatırılmış olan o paraları tek tek hesaplara aktarıyor. Bir çok kişi halen tapu harç parasını geri alabileceğini bilmiyor. Ev alım satım sürecinde en çok masrafa neden olan ödemelerden biri de tapu harç paraları. Vatandaşlar ev alırken bu ödemeleri geri alma hakkında sahip. Peki ama nasıl? Yanıtı haberimizde...
Ödeme yapanlar parasını geri alacak. Bilmeyenlerin parası içeride kalıyor. Toplu halde ödeme alabilirsiniz. Geri yıllara dönük iade yapılıyor. Başvuru yapanlardan parasını alamayanlar ise dava bile açabiliyor. Ancak bu davanın 5 yıl içinde açılması gerekiyor. Peki Tapu Harç Parası iadesi nasıl alınır? Ev alım sürecinde istenen tapu harcı ödemeleri belli şartlarla kuruşu kuruşuna geri veriliyor. İşte nereye başvuru yapılması gerektiği ve şartları hakkında bilgiler...
HARÇ VE VERGİLER
10 Aralık 2018'de Resmi Gazete'de yayımlanan Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 24'üncü maddesi kapsamında kentsel dönüşüm projesinden ev alan kişilerin tapu harcı ödememesinin önü açılırken, müteahhitler de dönüşüm projelerinde hak sahiplerinin dairelerinin dışında kendilerine kalan dairelerin tapu devrinde harç istisnasına tabi tutulmuştu.
MAĞDURİYET YAŞANIYOR
Yaklaşık 4 yıldır yürürlükte olan muafiyete rağmen bazı tapu müdürlüklerinde, belediyelerde ve noterlerde kentsel dönüşüm konutlarının ilk satışı, devri, tescili ve ipotek tesis edilmesi işlemlerinden harç ve vergi talep edilebiliyor. Bu durum pek çok ihtilaf yarattığı gibi çoğu ihtilaf da mahkemelere taşınıyor. Mahkemelerde kararlar genellikle vatandaş lehine çıkıyor ve geriye dönük iade alınabiliyor.