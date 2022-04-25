RAMAZAN İMSAKİYE
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Ek gösterge kazancı ile aylık ve ikramiye %25 artıyor! Hangi kriterlere bakılıyor? Kimler kapsama giriyor?

Milyonların beklediği ek gösterge artışında 4 kriter dikkate alınırken, düzenleme 11 hizmet kolunu da kapsayacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi halinde ikramiye ve emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.

Hazal Ateş
25.04.2022 06:57 - Son Güncelleme: 25.04.2022 06:57
Ek gösterge kazancı ile aylık ve ikramiye %25 artıyor! Hangi kriterlere bakılıyor? Kimler kapsama giriyor?

Kamuda 4 milyon çalışanın gelirini, aylığını etkileyecek ek gösterge düzenlemesiyle kamu personel rejiminde de büyük bir dönüşüm yaşanacak.

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Ek gösterge kazancı ile aylık ve ikramiye %25 artıyor! Hangi kriterlere bakılıyor? Kimler kapsama giriyor?

Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge, 11 hizmet kolunu daha kapsayacak.

Ek gösterge kazancı ile aylık ve ikramiye %25 artıyor! Hangi kriterlere bakılıyor? Kimler kapsama giriyor?

Düzenlemeyle polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında 'hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi' belirleyici olacak. Emeklilik ikramiyesini artıran 'tazminat yansıtma oranı' yükseltilecek.

Ek gösterge kazancı ile aylık ve ikramiye %25 artıyor! Hangi kriterlere bakılıyor? Kimler kapsama giriyor?

EK PUAN İMKANI
Kariyer mesleklere 600-800 puan eklenecek, şube müdürleri ve daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak.

Ek gösterge kazancı ile aylık ve ikramiye %25 artıyor! Hangi kriterlere bakılıyor? Kimler kapsama giriyor?

Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye ve emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.

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