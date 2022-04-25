Ek gösterge kazancı ile aylık ve ikramiye %25 artıyor! Hangi kriterlere bakılıyor? Kimler kapsama giriyor?
Milyonların beklediği ek gösterge artışında 4 kriter dikkate alınırken, düzenleme 11 hizmet kolunu da kapsayacak. Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi halinde ikramiye ve emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.
25.04.2022 06:57 - Son Güncelleme: 25.04.2022 06:57
Başlangıçta polis, hemşire, öğretmen ve din görevlileri için öngörülen 3600 ek gösterge, 11 hizmet kolunu daha kapsayacak.
Düzenlemeyle polis ile emniyet müdürü, hemşire ile il sağlık müdürü gibi statü farkları gözetilecek, artış puanlarında 'hiyerarşi, unvan, sorumluluk, görevin önemi' belirleyici olacak. Emeklilik ikramiyesini artıran 'tazminat yansıtma oranı' yükseltilecek.
Ek göstergenin 2200'den 3600'e yükselmesi durumunda ikramiye ve emekli aylıkları yaklaşık yüzde 25 artacak.