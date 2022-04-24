Günde 27 bin liralık kazanç! Sadece Ramazan'da yapılıyor tarifi sır gibi saklanıyor!
Bursa'da sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor. Tatlıcılık yapan aile ramazan ayın boyunca günde 300 kilo ramazan helvası satışı yaparken günlük kazançlarının 27 bin lira olduğunu söyledi.
24.04.2022 17:13 - Son Güncelleme: 24.04.2022 17:13
Tatlıcı Ali Baba tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan Ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı.
Tatlıcılık yapan aile ramazan ayı boyunca günde 300 kilo ramazan helvası tatlısı satışı yapıyor. Tatlının kilosunu ise 90 liradan satışa sunuyor.