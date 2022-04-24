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Haberler Yaşam Günde 27 bin liralık kazanç! Sadece Ramazan'da yapılıyor tarifi sır gibi saklanıyor!

Günde 27 bin liralık kazanç! Sadece Ramazan'da yapılıyor tarifi sır gibi saklanıyor!

Bursa'da sadece Ramazan ayında yapılan ve tarifi sır gibi saklanan tatlı büyük rağbet görüyor. Tatlıcılık yapan aile ramazan ayın boyunca günde 300 kilo ramazan helvası satışı yaparken günlük kazançlarının 27 bin lira olduğunu söyledi.

24.04.2022 17:13 - Son Güncelleme: 24.04.2022 17:13
Günde 27 bin liralık kazanç! Sadece Ramazan’da yapılıyor tarifi sır gibi saklanıyor!

Tatlıcı Ali Baba tarafından 1960 yılında yapılmaya başlanan Ramazan helvası tatlısı çok beğenilince talep görmeye başladı.

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Günde 27 bin liralık kazanç! Sadece Ramazan’da yapılıyor tarifi sır gibi saklanıyor!

O zamandan itibaren yapılan tatlı bugün torunu Güven Baba, tarafından yapılmaya devam ediyor.

Günde 27 bin liralık kazanç! Sadece Ramazan’da yapılıyor tarifi sır gibi saklanıyor!

Un, su ve yağ karışımıyla, tatlı şerbete yatırılarak hazırlanıyor. Tarifi sadece aile tarafından bilinen tatlının sırrı kimseye söylenmiyor.

Günde 27 bin liralık kazanç! Sadece Ramazan’da yapılıyor tarifi sır gibi saklanıyor!

Ramazan ayında büyük talep görüyor. Bu tatlının lezzetini duyan şehir dışından gelenler oluyor.

Günde 27 bin liralık kazanç! Sadece Ramazan’da yapılıyor tarifi sır gibi saklanıyor!

Tatlıcılık yapan aile ramazan ayı boyunca günde 300 kilo ramazan helvası tatlısı satışı yapıyor. Tatlının kilosunu ise 90 liradan satışa sunuyor.

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