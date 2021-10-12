Kulislerden son dakika bilgisi geldi: Asgari ücretli çalışana verilecek maaş ortaya çıktı! Milyonlar bekliyordu

Ekim ayının ortalarında gene en çok merak edilen husus asgari ücret oldu. Geçim derdi yaşam sürdüren milyonlarca vatandaş amacıyla zam haber geldi. Kulislerden gelen verilere göre, hem patronların hem de çalışanların mutlu olması amacıyla hükümet değerlendirmeler yapıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yakın zamanda asgari ücreti görüşmelerinin başlayacağını ifade ederek, "Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir" dedi. Bakan Bilgin ayrıca bu yıl asgari ücret çalışmasıyla ile ilgili önemli bir detayı açıkladı.