Banka hesabında parası olana müjde! 32 ve 92 günde paranıza ekstra katkı sağlayabilirsiniz! Kazançlar dağ gibi patlayacak
32 ve 92 günde paranıza ekstra katkı sağlayabilirsiniz! Banka hesabında parası imkan müjde! Kazançlar dağ gibi patlayacak Bankalarda parası olanlar mevduat hesaplarıyla birikimiyle katbekat kazanç sağlayabilmektedir. Mevduat hesapları son dönemde pek çok kişinin tercih ettiği yöntemlerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Müşteri kazanmak isteyen bankalar detaylı avantajlı tekliflerini tek tek aktardı. Kış aylarının gelmesiyle eş güdümlü parasını mevduat hesaplarına yatırarak değerlendirmek isteyen kişi sayısında artış yaşanıyor. Hem de bankaların bu konudaki yarışı da sürmektedir.
13.10.2021 08:53
- Son Güncelleme: 13.10.2021 08:53
32 ve 92 günde paralarınızı katlayabilirsiniz. Kazançlar dağ gibi patlayacak. Bu anlamda toplu parası olan vatandaşlar bankalara koşuyor. Bankalar ise en iyi en uygun mevduat faiz oranlarını vererek vatandaşları kendilerine çekmeye çalışıyor. Banka sistemlerinde tanınan esas hesap türlerinden biri olan mevduat hesabı, bankaya faiz değerleri karşılığında bir vakitliğine paranızı yatırdığınız hesap türüdür. Mevduat hesabının amacı, bir vakit yatırılan paranın banka faizi ile daha da yüksek getirisi vasıtası ile artmasıdır.
N Kolay
N Kolay Bono
N Kolay Bono bir mevduat ürünü olmayıp, TMSF kapsamında değildir.
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 474,74 TL
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 474,74 TL