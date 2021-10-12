En çok satan otomobiller 2021! Ekim ayı otomobil fiyatları ne kadar? Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Dacia, Opel fiyatları…
Araç satın almak isteyen yüzbinlerce kişi en çok satan otomobiller 2021 araştırmalarını hızlandırdı. Araç almadan önce modele karar veremeyenler en çok tercih edilen ve satılan modelleri öğrenerek onları ön planda tutmak istiyor. Markaların yaptığı kampanyalar ve fiyatlar sıklıkla güncelleniyor, vatandaşlar bütçesine en uygun seçenekleri araştırıyor. Peki Ekim ayı otomobil fiyatları ne kadar? Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2021 yılında en çok satılan otomobiller ve fiyatları haberimizde yer alıyor.
12.10.2021 11:23
- Son Güncelleme: 12.10.2021 11:29
ÖTV indiriminin ardından 50 bin TL'ye yakın indirimler dikkat çekiyor, bütçesine uygun bir araç almak isteyenler ise Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2021 yılında en çok satılan otomobillerin hangileri olduğunu merak ediyor. Markalar ekonomik olarak vatandaşlara destek sağlamak amacıyla sık sık kampanyalar yapıyor. En çok satılan otomobillerin Ekim ayı güncel fiyatları da merak edilenler arasında yer alıyor. Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Dacia, Opel markalarının fiyatlarını haberimizde derledik.