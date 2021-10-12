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Haberler Ekonomi En çok satan otomobiller 2021! Ekim ayı otomobil fiyatları ne kadar? Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Dacia, Opel fiyatları…

En çok satan otomobiller 2021! Ekim ayı otomobil fiyatları ne kadar? Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Dacia, Opel fiyatları…

Araç satın almak isteyen yüzbinlerce kişi en çok satan otomobiller 2021 araştırmalarını hızlandırdı. Araç almadan önce modele karar veremeyenler en çok tercih edilen ve satılan modelleri öğrenerek onları ön planda tutmak istiyor. Markaların yaptığı kampanyalar ve fiyatlar sıklıkla güncelleniyor, vatandaşlar bütçesine en uygun seçenekleri araştırıyor. Peki Ekim ayı otomobil fiyatları ne kadar? Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2021 yılında en çok satılan otomobiller ve fiyatları haberimizde yer alıyor.

12.10.2021 11:23 - Son Güncelleme: 12.10.2021 11:29
En çok satan otomobiller 2021! Ekim ayı otomobil fiyatları ne kadar? Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Dacia, Opel fiyatları…

ÖTV indiriminin ardından 50 bin TL'ye yakın indirimler dikkat çekiyor, bütçesine uygun bir araç almak isteyenler ise Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2021 yılında en çok satılan otomobillerin hangileri olduğunu merak ediyor. Markalar ekonomik olarak vatandaşlara destek sağlamak amacıyla sık sık kampanyalar yapıyor. En çok satılan otomobillerin Ekim ayı güncel fiyatları da merak edilenler arasında yer alıyor. Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Dacia, Opel markalarının fiyatlarını haberimizde derledik.

GALERİ DEVAM EDİYOR
En çok satan otomobiller 2021! Ekim ayı otomobil fiyatları ne kadar? Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Dacia, Opel fiyatları…

FIAT TOPLAM 89 BİN 081 ARAÇLA BİRİNCİ SIRADA

Listenin ilk sırasında yer alan Fiat, toplamda 89 bin 081 araç satış rakamına ulaştı.

En çok satan modeli Egea Sedan: 40.283 adet

En çok satan otomobiller 2021! Ekim ayı otomobil fiyatları ne kadar? Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Dacia, Opel fiyatları…

RENAULT - 57.237 adet satıldı

En çok satan modeli Clio HB: 24.906 adet

En çok satan otomobiller 2021! Ekim ayı otomobil fiyatları ne kadar? Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Dacia, Opel fiyatları…

VOLKSWAGEN 56 bin 867 adet

En çok satan modeli Passat: 16.551 adet

En çok satan otomobiller 2021! Ekim ayı otomobil fiyatları ne kadar? Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Dacia, Opel fiyatları…

FORD - 49.507 adet satıldı

En çok satan modeli Focus: 4069 adet

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