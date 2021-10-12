En çok satan otomobiller 2021! Ekim ayı otomobil fiyatları ne kadar? Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Dacia, Opel fiyatları…

ÖTV indiriminin ardından 50 bin TL'ye yakın indirimler dikkat çekiyor, bütçesine uygun bir araç almak isteyenler ise Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2021 yılında en çok satılan otomobillerin hangileri olduğunu merak ediyor. Markalar ekonomik olarak vatandaşlara destek sağlamak amacıyla sık sık kampanyalar yapıyor. En çok satılan otomobillerin Ekim ayı güncel fiyatları da merak edilenler arasında yer alıyor. Ford, Renault, Fiat, Hyundai, Dacia, Opel markalarının fiyatlarını haberimizde derledik.