Külahını ters giydirdi! Dünyada çakıldı Türkiye'de tavan yaptı! Şimdi altın alınmalı mı, satılmalı mı? İşte güncel altın fiyatları

Altın fiyatları, Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık mali teşvik paketinin ABD Senatosu'nda onaylanmasıyla yeni haftaya yükselişle başladı. Gram altın ise dolar/TL'deki yatay seyirden dolayı küresel altın fiyatlarındaki yükselişi takip etti

WGC, daha büyük olan altına dayalı borsa yatırım fonlarından son aylarda daha fazla çıkış olduğunu belirtirken diğer bölgelerde altın varlıklarında düşüş görülürken Asya'da büyümenin devam ettiğine dikkat çekti.

Türkiye'ye Şubat ayında 9,1 milyar dolar değerinde 1,5 tona yakın giriş olurken, rapordaki ülkeler arasında toplam altın varlığına oranla 2021 yılında en fazla altın alan ülke Türkiye oldu.

Cumhuriyet Altını 2 bin 803 TL.

Çeyrek Altın 675 TL.

Gram Altın 419 TL.