Kritik tarih! 24 bin 600 TL daha fazla ikramiye alınacak! 3600 ek göstergeye hangi meslekler eklendi, kaç TL maaş alacaklar?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 3600 ek gösterge konusunda yapılan düzenlemelerde sona gelindi. Son dönemde gündemde ilk sırada yer alan ve özellikle hem emekli maaşlarında hem de emekli ikramiyelerine ciddi etki yaratması beklenen ek gösterge konusunda sona gelindi. 16 Mart tarihi ise bu düzenlemede kritik tarih olarak düşünülüyor. Peki, 3600 ek gösterge de son durum ne, emekli maaşları nasıl etkilenecek? İşte detaylar
3600 ek gösterge konusu gündemde ilk sıralarda yer almaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrasında hız kazanan süreç hakkında açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, önümüzdeki aylarda çözüme kavuşturacaklarını ifade etmişti. Detaylar ise belli oldu!
3600 Ek Gösterge ile Emekli Maaşları Artacak!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgili bakanlıklar ve sendikalar arasında yapılan görüşmelerle 3600 ek gösterge düzenlemesi için son şeklinin verilmesi hedefleniyor.
Memurların maaş, emekli aylığı ve emekli ikramiyelerinde doğrudan etkili olacak düzenleme kapsamında hali hazırda görevine devam eden bir öğretmen 107 lira maaş artışı alacak. Ancak emekli olurken aylığı 820 lira birden yükselecek.
Emekli İkramiyeleri De Artıyor!
3600 ek gösterge sadece emekli aylıkları ve memur maaşlarına değil, aynı zamanda emekli olurken alınacak ikramiyelerin de artmasını sağlıyor. Örnek bir hesaplama yapıldığında 30 yıl görev yapan bir öğretmen için emekli olurken alacağı ikramiyeden, 3600 ek göstergenin yasalaşması ile 24 bin 600 TL daha yüksek ikramiye alabilecek.