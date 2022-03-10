Tam 5 ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı alımı yapılıyor, başvurular başladı! 4.650 TL maaş + SGK + yemek + servis... Aralarında İstanbul da var!

İstanbul'un da aralarında olduğu toplam 5 ilde çarşı ve mahalle bekçisi alımı yapılacak. Başvurular başladı. En az 4.650 TL maaş veriliyor. Koşullar işyerine göre değişkenlik gösterirken genel olarak yemek, SGK, servis karşılanıyor. Başvurular İŞKUR üzerinden alınmaya başlandı. Çarşı ve mahalle bekçisi olarak çalışmak isteyenler öncelikle İŞKUR'a kayıt yaptırmalı. İşte çarşı ve mahalle bekçisi alımı için başvurular hakkında tüm detaylar...