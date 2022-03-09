Promosyon fırsatları sürüyor Emekliye 3.000 TL! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte Mart ayı kampanyaları...
Bankalar emekliler için kampanyalarıyla yarışıyor. 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; kimi yakınını getirene, kimi kartla harcama yapana, kimi de otomatik ödeme talimatına ek ödeme yapıyor. Kazanç 3 bin liraya kadar çıkıyor...
09.03.2022 07:12 - Son Güncelleme: 09.03.2022 07:12
Mart ayı kampanyalarında 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor.