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Promosyon fırsatları sürüyor Emekliye 3.000 TL! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte Mart ayı kampanyaları...

Bankalar emekliler için kampanyalarıyla yarışıyor. 2 bin 750 liraya varan promosyon verilirken; kimi yakınını getirene, kimi kartla harcama yapana, kimi de otomatik ödeme talimatına ek ödeme yapıyor. Kazanç 3 bin liraya kadar çıkıyor...

Çığıl Ön Yener
09.03.2022 07:12 - Son Güncelleme: 09.03.2022 07:12
Promosyon fırsatları sürüyor Emekliye 3.000 TL! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte Mart ayı kampanyaları...

Emeklilere banka promosyonu fırsatı sürüyor.

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Promosyon fırsatları sürüyor Emekliye 3.000 TL! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte Mart ayı kampanyaları...

Taban promosyon tutarı maaşı bin 500 liranın altında olanlarda 500, bin 500 ile 2 bin 500 lira arasında olanlarda 625, 2 bin 500 liranın üzerinde olanlarda ise 750 lira olarak uygulanırken, özel bankaların kampanyalarıyla tutar yükseliyor.

Promosyon fırsatları sürüyor Emekliye 3.000 TL! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte Mart ayı kampanyaları...

Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor.

Promosyon fırsatları sürüyor Emekliye 3.000 TL! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte Mart ayı kampanyaları...

Mart ayı kampanyalarında 2 bin 750 liraya varan promosyon ödenirken, emeklilere sunulan fayda 3 bin liraya kadar çıkıyor.

Promosyon fırsatları sürüyor Emekliye 3.000 TL! Hangi banka ne kadar ödüyor? İşte Mart ayı kampanyaları...

İşte 3 yıllık taahhüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar için bankaların bazı kampanyaları:

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