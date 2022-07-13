Kripto paralarda büyük deprem! Gün içerisinde çakılan Bitcoin atağa geçti! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin...
Kripto para piyasasında son dakika gelişmesi. Bitcoin içerisinde çakıldı. Bitcoin, ABD enflasyon verilerinin açıklanmasından önce 18 bin dolar seviyesini gördü. Birçok kişi konu hakkındaki araştırmalarını hızlandırdı. Peki, 13 Temmuz Bitcoin ne kadar? Ethereum ne kadar? İşte merak edilenler...
Haftanın en önemli verisi olan ABD haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, ABD'nin enflasyonu aylık bazda yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşirken; yıllık bazda ise yüzde 9,1 oldu. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 8,8 olması yönündeydi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,9 seviyesine gerilerken; beklenti yüzde 5,7 olmasıydı. Çekirdek enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,7 yükseldi.
ABD enflasyon verisi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) izleyeceği sıkılaşma politikasında yön belirleyici olduğu için oldukça kritik. Fed, enflasyonist riskin önüne geçebilmek için faiz artırım takvimini öne çekmişti. Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) bir sonraki toplantısı 26-27 Temmuz tarihinde gerçekleşecek. Fed Başkanı Jerome Powell yaptığı açıklamalarda, önümüzdeki toplantıya göz kırparak '50 veya 75 baz puanlık faiz artışı olası' demişti. Piyasa fiyatlamalarına bakıldığında ise, 75 baz puan faiz artışının kuvvetlendiği görülüyor.
FED SONRASI BİTCOİN DÜŞER Mİ?
Enflasyon verilerinin, Mayıs (%8,7) ayından daha kötü olacağı tahmin ediliyor. Makro piyasalar uzmanı Lyn Alden, Fed'in 2023'e kadar sıkılaştırmaya devam edemeyeceğini, bunun da enflasyon kontrol altına alınana kadar kripto paralarda düşüşü tetikleyeceğini söyledi. Ancak, 2023'ün ilk çeyreğinde tünelin sonundaki ışığın görülmesi bekleniyor.