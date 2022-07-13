Kripto paralarda büyük deprem! Gün içerisinde çakılan Bitcoin atağa geçti! Bitcoin, Ethereum, Ripple, Dogecoin...

Haftanın en önemli verisi olan ABD haziran ayı enflasyon verisi açıklandı. Buna göre, ABD'nin enflasyonu aylık bazda yüzde 1,3 seviyesinde gerçekleşirken; yıllık bazda ise yüzde 9,1 oldu. Piyasa beklentisi ABD enflasyonunun yıllık bazda yüzde 8,8 olması yönündeydi. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,9 seviyesine gerilerken; beklenti yüzde 5,7 olmasıydı. Çekirdek enflasyon aylık bazda ise yüzde 0,7 yükseldi.