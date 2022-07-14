İşçiye en az 5.500 TL! Asgari ücret %30 zam ile 1 Ağustos'ta hesaplarda olacak! Asgari ücret artışı neleri etkiledi?
Yüzde 30 zamlı yeni asgari ücret net 4 bin 253 lira 40 kuruştan 5 bin 500 lira 30 kuruşa, brüt asgari ücret de 5 bin 4 liradan 6 bin 471 liraya yükseldi. 1 Ağustos'ta çalışanların cebine girecek. Asgari ücretle birlikte pek çok ödeme ve gelir de artacak. İşte merak edilen soruların yanıtları...
14.07.2022 06:57 - Son Güncelleme: 14.07.2022 06:57
Asgari ücret yaklaşık yüzde 30'luk ara zam ile net 4 bin 253 lira 40 kuruştan 5 bin 500 lira 30 kuruşa, brüt asgari ücret de 5 bin 4 liradan 6 bin 471 liraya yükseldi.