İşsize ayda 5.137 TL ödeme yapılacak! İŞKUR açıkladı: Asgari ücretle %40 zam geldi! 51 bin TL'ye yakın ödeme! Başvurular e-Devlet'ten! 30 gün içinde...
Asgari ücret, memur ve emekli zammı derken 2022 işsizlik maaşı miktarı da belli oldu. Asgari ücrete endeksli olan işsizlik maaşı da bu düzeyde artmış oldu. Asgari ücretin 5.500 TL'ye çıkmasıyla birlikte 2022 Temmuz işsizlik maaşının alt ve üst limiti belirlendi. Peki, işsizlik maaşından kimler yararlanabilir? İşsizlik maaşı kaç TL oldu? İşte, tüm detaylar haberimizde!
Asgari ücret zamlarından sonra gözler işsiz kalan vatandaşlara çevrilmişti. Bu anlamda İŞKUR tarafından aylık olarak verilen işsizlik maaşına 2022 Temmuz'da zam yapıldı. Kendi talebi ya da eksikliği dışında işsiz kalan vatandaşlara herkesin bildiği gibi devlet doğrultusundan işsizlik ödeneği sağlanmaktadır. Bu ödeme belirli şartları karşılayan kişilere veriliyor. 2022 senesinde asgari ücrete oluşturulan ara zammın ardından asgari ücret 5. 500 liraya arttırılmıştı. Peki, yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte merak edilenler!
Bu yılın ikinci yarısında uygulanacak asgari ücretin net 5 bin 500, brüt 6 bin 471 liraya çıkması, sadece bu ücretle çalışanların değil, çalışan-çalışmayan milyonlarca kişinin gelirini ya da ödeyeceği parayı yükseltecek.