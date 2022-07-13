İşsize ayda 5.137 TL ödeme yapılacak! İŞKUR açıkladı: Asgari ücretle %40 zam geldi! 51 bin TL’ye yakın ödeme! Başvurular e-Devlet’ten! 30 gün içinde...

Asgari ücret zamlarından sonra gözler işsiz kalan vatandaşlara çevrilmişti. Bu anlamda İŞKUR tarafından aylık olarak verilen işsizlik maaşına 2022 Temmuz'da zam yapıldı. Kendi talebi ya da eksikliği dışında işsiz kalan vatandaşlara herkesin bildiği gibi devlet doğrultusundan işsizlik ödeneği sağlanmaktadır. Bu ödeme belirli şartları karşılayan kişilere veriliyor. 2022 senesinde asgari ücrete oluşturulan ara zammın ardından asgari ücret 5. 500 liraya arttırılmıştı. Peki, yeni işsizlik maaşı ne kadar oldu? İşte merak edilenler!