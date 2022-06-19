Kripto para piyasasında korkulan oluyor! Bitcoin’de son 2 günde yüzde 13 kayıp!

BITCOIN'DE BU SEVİYE ÇOK KRİTİK

Bitcoin'de 20 bin dolar seviyesi hayati önem taşıyordu. Lider coin 2017 yılında sert yükseliş kaydederek 20 bin doların üzerine çıkmış ve ardından düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz gün 20 bin dolar seviyesini aşağı yönlü kıran lider coinde bir sonraki önemli destek seviyesi ise 18 bin 700 dolar olarak öne çıkıyordu. Nitekim Bitcoin, 17 bin 622 dolara kadar geriledi. Bitcoin şu dakikalarda 18 bin 100 dolar seviyesinden işlem görüyor.