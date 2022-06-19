Kripto para piyasasında korkulan oluyor! Bitcoin’de son 2 günde yüzde 13 kayıp!
Kripto para yatırımcıları hafta başından bu yana şok üstüne şok yaşıyor. 20 bin dolar seviyesinin de altına inen Bitcoin'de kayıp giderek derinleşiyor. Bitcoin fiyatları için ünlü CEO'nun tahmini tutarken son 2 günde kayıp yüzde 13.
Kripto para piyasası hafta başından bu yana sert düşüşe yöneldi. Pazartesi günü Celsius Network'ün para çekme işlemlerini durdurmasıyla Bitcoin yalnızca 1 gün içerisinde yüzde 15'ten fazla gerilemişti. Haftanın geri kalanında ise piyasada satışlar derinleşti. Kripto para yatırımcıları ise piyasadaki gidişatı merakla takip ediyor.
BITCOIN KRİTİK SEVİYENİN ALTINA SARKTI
Hafta genelinden bu yana aşağı yönlü trendi bir türlü kıramayan Bitcoin cumartesi günü 20 bin dolar olan kritik seviyenin altına sarktı. Piyasada satıcıların ağırlığını artırmasıyla birlikte lider coin geçtiğimiz gün 17 bin 622 dolara kadar gerileyerek 1.5 yılın dibini gördü. Bitcoin günlük bazda neredeyse yüzde 10 değer kaybetti.
BITCOIN'DE BU SEVİYE ÇOK KRİTİK
Bitcoin'de 20 bin dolar seviyesi hayati önem taşıyordu. Lider coin 2017 yılında sert yükseliş kaydederek 20 bin doların üzerine çıkmış ve ardından düşüşe geçmişti. Geçtiğimiz gün 20 bin dolar seviyesini aşağı yönlü kıran lider coinde bir sonraki önemli destek seviyesi ise 18 bin 700 dolar olarak öne çıkıyordu. Nitekim Bitcoin, 17 bin 622 dolara kadar geriledi. Bitcoin şu dakikalarda 18 bin 100 dolar seviyesinden işlem görüyor.