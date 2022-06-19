3600 ek gösterge bu hafta Meclis’te! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergeyle ikramiyeler ne kadar artacak?

50 BİN TL ARTIŞ OLACAK

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Düzenlemeyle, ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1.234 TL ile 1.391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44 bin 500 TL ile 50 bin 150 TL arasında bir artış olacak. Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 TL'den 6 bin 861 TL'ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL'den 247 bin 408 TL'ye yükselecek. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.