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3600 ek gösterge bu hafta Meclis'te! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergeyle ikramiyeler ne kadar artacak?

Milyonlarca memur ve emeklinin yüzünü güldüren 3600 ek gösterge kararı bu hafta Meclis'e geliyor. Ekim ayında yasalaşması gereken 3600 ek göstergeyle birlikte emekli ve memurların maaşlarıyla birlikte ikramiyeleri de artacak. Peki 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergeyle ikramiyeler ne kadar artacak?

19.06.2022 08:31 - Son Güncelleme: 19.06.2022 08:36
3600 ek gösterge bu hafta Meclis’te! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergeyle ikramiyeler ne kadar artacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve 5 milyon 300 bin avukat, öğretmen, polis, memur ve emeklisini kapsayacak olan 3600 ek göstergeyle ilgili düzenlemenin önümüzdeki hafta Meclis'e sunulması planlanıyor. AK Parti kurmayları, düzenlemenin ekim ayında yeni yasama döneminde Meclis'ten geçirilerek yasalaşacağını ifade ediyor.

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3600 ek gösterge bu hafta Meclis’te! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergeyle ikramiyeler ne kadar artacak?

Düzenlemeyle birlikte birinci dereceye gelmiş olmak kaydıyla; tüm öğretmenlerin, 2 yıl ve üzeri yükseköğrenim mezunu polislerin, alan sınırlaması olmaksızın 4 yıllık yükseköğrenim mezunu sağlık çalışanları ile din görevlilerinin ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek.

3600 ek gösterge bu hafta Meclis’te! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergeyle ikramiyeler ne kadar artacak?

Bu meslek gruplarının yanı sıra avukat, il müdürü, ilçe müftüsü, bekçi, uzman erbaş ile jandarma, matematikçi, istatistikçi gibi 3000 ek göstergeli tüm kamu görevlilerinin ve yüksek yargıdaki müdürlerin de ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak.

3600 ek gösterge bu hafta Meclis’te! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergeyle ikramiyeler ne kadar artacak?

Kamudaki fonksiyonel hiyerarşinin bozulmamasını temin etmek amacıyla genel müdür yardımcılarının ek göstergeleri 3600'den 4400'e; il müdür yardımcısı, şube müdürü ve ilçe müdürü gibi yöneticilerinin ek göstergeleri de 2200'den 3000'e yükseltilecek.

3600 ek gösterge bu hafta Meclis’te! 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? 3600 ek göstergeyle ikramiyeler ne kadar artacak?

50 BİN TL ARTIŞ OLACAK
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Düzenlemeyle, ek göstergesi 3600'e çıkan ve 30 yıllık hizmeti olan bir memurun; emekli aylığında 1.234 TL ile 1.391 TL, emekli ikramiyesinde ise 44 bin 500 TL ile 50 bin 150 TL arasında bir artış olacak. Birinci dereceye gelmiş 3000 ek göstergeli öğretmenin, sağlık çalışanının ve din görevlisinin emekli aylığı 5 bin 627 TL'den 6 bin 861 TL'ye çıkacak, emekli ikramiyesi ise 202 bin 909 TL'den 247 bin 408 TL'ye yükselecek. Böylece söz konusu kamu görevlilerinin emekli aylıklarında ve ikramiyelerinde yüzde 22 oranında artış sağlanacak.

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