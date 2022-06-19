1,2,3 çocuklu erkek işçilere, memurlara müjde! 2 yıl erken emekli olacaksınız! 8 Eylül 1999 öncesine çekenler...
Son dakika... Çalışan işçi, memura erken emeklilik hakkı! Çocuğu olan babanın emekliliği 2 yıl erkene çekiliyor. Özel sektör ya da kamu fark etmiyor! Milyonlarca kişi erkenden emekli olabilmek için sıklıkla konuya ilişkin araştırmalar yapıyor. Halen bir çok kişi bilmese de çalışma hayatında erkeklerin emekliliğini erkene çeken bir çok önemli nokta var. Bunları bilenler emekliliğin tadını 2 yıl önceden çıkarmaya başlıyor. Peki babalar nasıl erken emekli olur? İşte detaylar...
Baba olana erken emeklilik müjdesi geldi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! Bu şartları sağlayanların 2 yıl daha çalışmasına gerek yok! Hemen emekli edilecekler. Çalışma hayatında kadınlar kadar erkeklerin de bir çok avantajı bulunuyor. Halen bir çok kişi bu detayları bilmiyor! Özellikle çocuğu olan babalara bir çok hak tanınıyor. Bu haklar ile emeklilik yaşı erkene çekiliyor. Peki Çalışan babaları 2 yıl erken emekli eden durumlar neler? Gelin birlikte bakalım...
1,2,3 çocuklu erkek işçilere, memurlara müjde! Bilindiği üzere çalışan babalara süt parası, doğum izni gibi birçok hak tanınmaya başladı. Bu haklarla birlikte erken emeklilik hakkı doğdu. Nasıl mı?
Babalara da artık izinden süt parasına, erken emeklilikten iş güvencesine kadar çok sayıda avantaj sağlanıyor.