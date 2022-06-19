1,2,3 çocuklu erkek işçilere, memurlara müjde! 2 yıl erken emekli olacaksınız! 8 Eylül 1999 öncesine çekenler...

Baba olana erken emeklilik müjdesi geldi! Milyonlarca kişiyi ilgilendiren haber! Bu şartları sağlayanların 2 yıl daha çalışmasına gerek yok! Hemen emekli edilecekler. Çalışma hayatında kadınlar kadar erkeklerin de bir çok avantajı bulunuyor. Halen bir çok kişi bu detayları bilmiyor! Özellikle çocuğu olan babalara bir çok hak tanınıyor. Bu haklar ile emeklilik yaşı erkene çekiliyor. Peki Çalışan babaları 2 yıl erken emekli eden durumlar neler? Gelin birlikte bakalım...