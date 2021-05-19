Kredi ve kredi kartı borcu olanlar rahat nefes aldı! Akbank, İNG Bank, İş Bankası borç kapama kredisi... (Kredi kartı borç kapatma)

Kredi borcunu taksitlendirme işleminin yapılışı, ilgili bankaya başvurma şeklinde olmaktadır. Borcun mevcut olduğu bankanın dönemsel kampanyaları takip edilerek ya da direkt olarak banka ile görüşülerek kredi kartı borcu yapılandırma işlemi gerçekleştirilebilir. Borçları transfer yöntemleri ile tek bir alanda biriktirmek ve tek bir yere borcunun olmasını isteyen vatandaşlar için farklı yollar sunuluyor. Bunun için birçok farklı banka tarafından gelen transfer işlemleri için yardımlarını sunmaya devam ediyor. Hangi bankada, hangi imkanlarla kredi kartı yapılandırması yapılıyor? Hangi banka kredi kartı borçlarını taksite bölerek ödeme imkanı sağlıyor? Hangi banka diğer bankalara olan kredi kartı borçlarını transfer ederek ödeme kolaylığı sunuyor?