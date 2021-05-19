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Emekliye temmuz zammında ilk oran belli oldu! Milyonların gözü bu haberde

Milyonlarca emekli gözünü temmuz ayında yapılacak zamla ilgili haberlere çevirdi. Her yıl ocak ve temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, Kurban Bayramı öncesi gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yapılacak zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak zam oranında ilk tahminler de belli olmaya başladı. İşte emekliye temmuz zammı ile ilgili son gelişmeler...

19.05.2021 13:11 - Son Güncelleme: 19.05.2021 13:11
Emekliye temmuz zammında ilk oran belli oldu! Milyonların gözü bu haberde

Türkiye'de milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği Temmuz zammı ile ilgili detaylar netleşiyor. Bilindiği üzere emekliler her yıl 2 defa maaşlarına zam alıyor.

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Emekliye temmuz zammında ilk oran belli oldu! Milyonların gözü bu haberde

Yapılacak zam miktarında ise enflasyon rakamları belirleyici etken oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon oranı açıklanırken, emekli Temmuz zammı için sadece iki adım kaldı.

Emekliye temmuz zammında ilk oran belli oldu! Milyonların gözü bu haberde

Buna göre, emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı belli oldu. Peki, emekli Temmuz zammı ne kadar? İşte SSK ve BAĞKUR emekli Temmuz maaş zammı…

Emekliye temmuz zammında ilk oran belli oldu! Milyonların gözü bu haberde

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?
Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;

Emekliye temmuz zammında ilk oran belli oldu! Milyonların gözü bu haberde

Ramazan Bayramı ikramiyelerini zamlı alan emekli, Temmuz zammı 2021 için araştırmalarını sıklaştırdı. Zam oranında enflasyon belirleyici olacağı için veriler merakla izlenirken, ipuçları da geliyor. Temmuz'da, SSK ve Bağ- Kur emeklilerine ilk 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılacak.