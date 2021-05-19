Emekliye temmuz zammında ilk oran belli oldu! Milyonların gözü bu haberde

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR?

Beklenti anketine göre zam oranı yüzde 7.66 çıkacak. Yüzde 5.45 çıkan 4 aylık enflasyona göre en düşük maaşın esnaf emeklileri için 2 bin 155 lira olabileceği ifade ediliyor. İşte SSK ve BAĞKUR emekli maaş zammı ile ilgili tüm detaylar;