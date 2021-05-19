Emekliye temmuz zammında ilk oran belli oldu! Milyonların gözü bu haberde
Milyonlarca emekli gözünü temmuz ayında yapılacak zamla ilgili haberlere çevirdi. Her yıl ocak ve temmuz ayında maaşlarına zam alan emekliler, Kurban Bayramı öncesi gelecek müjdeli haberi bekliyor. Yapılacak zam oranı enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak zam oranında ilk tahminler de belli olmaya başladı. İşte emekliye temmuz zammı ile ilgili son gelişmeler...
19.05.2021 13:11
- Son Güncelleme: 19.05.2021 13:11