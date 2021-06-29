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Kredi ve kredi kartı borçlularına müjde geldi! Bankalarda borcu olanlar dikkat: Akbank, Garanti, İş Bankası borç kapatma kredisini duyurdu!

Son yıllarda artan kredi borçları ile borç sahiplerinin ödemelerinde zorlanması sebebiyle yapılan yeni düzenleme ile birlikte kredi borcu kapatma kredisi uygulaması getirildi. Bu anlamda Akbank, Garanti, İş Bankası borç kapatma kredisini resmi internet sayfası üzerinden duyurdu. Banka farklı bankalara kredi borcu olanların Borç transferi yaparak kullanacağınız borç kapatma kredisi'nden faydalanabileceğini bildirdi. Kredi için yapılan açıklamada kişiye özel faiz oranı uygulandığı ifade edildi. Borç transferi başvurusu, talep edilen bireysel kredinin (İhtiyaç/Konut/Taşıt) şartları doğrultusunda değerlendirilecektir.

takvim.com.tr
29.06.2021 09:47 - Son Güncelleme: 29.06.2021 09:47
Kredi ve kredi kartı borçlularına müjde geldi! Bankalarda borcu olanlar dikkat: Akbank, Garanti, İş Bankası borç kapatma kredisini duyurdu!

Türkiye'de nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalardan kredi çekiyorlar. Kredileri ödemekte zorlanan vatandaşlar için İş Bankası önemli bir duyuruda bulundu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, mevcut kredilerinizi Borç Kapatma Kredisi ile İş Bankası'nda birleştirerek size uygun taksit tutarına göre 36 aya kadar bölebilir ve ödemelerinizi tek bir yere kolayca yaparak, rahatça kontrol altına alabilirsiniz. Kredi kartı borç transferi de denilen kredi kartı borç kapatma kredisi borç sahibinin borcunu bir anda toplu olarak ödemek isteyip bankaya başvurarak yeni faiz hesaplanmasıyla kişiye borç kapatma kredisi verilmesidir.

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Kredi ve kredi kartı borçlularına müjde geldi! Bankalarda borcu olanlar dikkat: Akbank, Garanti, İş Bankası borç kapatma kredisini duyurdu!

Borçlarımı Nasıl Transfer Edebilirim?

Borçları internet şubesinden, bankamatiklerden, SMS ile, telefon şubesinden ya da şubelere bizzat giderek transfer edebilirsiniz.

Kredi ve kredi kartı borçlularına müjde geldi! Bankalarda borcu olanlar dikkat: Akbank, Garanti, İş Bankası borç kapatma kredisini duyurdu!

GARANTİ BANKASI BORÇ TRANSFERİ

Garanti Bankası da alıcılara öteki bankalara olan borçlar mevzusunda finansal destek veriyor. 3 ile 36 ay vade arasındaki vadelerde kullandırılına kredi ile alıcılar borçlarını hakimiyet altına alabiliyorlar.

Kredi ve kredi kartı borçlularına müjde geldi! Bankalarda borcu olanlar dikkat: Akbank, Garanti, İş Bankası borç kapatma kredisini duyurdu!

Garanti BBVA üzerinden yapılan bu operasyonlarla öteki bankalra olan meseleli borçlar tamamen ödenmiş oluyor.

Kredi ve kredi kartı borçlularına müjde geldi! Bankalarda borcu olanlar dikkat: Akbank, Garanti, İş Bankası borç kapatma kredisini duyurdu!

Bu kredi kampanyasından Garanti Bankası azami limiti breysel alıcılarda 25 Bin TL, esnaflarda ise 60 Bin TL olarak tanımladı. Bu kredi müracaatı da Garanti Bankası'nın mobil uygulaması veya banka şubelerinden yapılabiliyor.