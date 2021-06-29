Kredi ve kredi kartı borçlularına müjde geldi! Bankalarda borcu olanlar dikkat: Akbank, Garanti, İş Bankası borç kapatma kredisini duyurdu!

Türkiye'de nakit ihtiyacı olan vatandaşlar bankalardan kredi çekiyorlar. Kredileri ödemekte zorlanan vatandaşlar için İş Bankası önemli bir duyuruda bulundu. Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, mevcut kredilerinizi Borç Kapatma Kredisi ile İş Bankası'nda birleştirerek size uygun taksit tutarına göre 36 aya kadar bölebilir ve ödemelerinizi tek bir yere kolayca yaparak, rahatça kontrol altına alabilirsiniz. Kredi kartı borç transferi de denilen kredi kartı borç kapatma kredisi borç sahibinin borcunu bir anda toplu olarak ödemek isteyip bankaya başvurarak yeni faiz hesaplanmasıyla kişiye borç kapatma kredisi verilmesidir.