BİM'de her damağa uygun kampanyalar silsilesi! BİM 29 Haziran aktüel kataloğundaki ucuzluk skalası mest edecek!

BİM 29 Haziran aktüel kataloğundaki ürünler bugün sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini almaya başladı. Pek çok üründe yer alan indirimler merak edilirken sabah saatleriyle birlikte araştırmalar hız kazandı. Raflarda bakliyat ve baharat indirimleri dikkat çekecek. BİM'de bu hafta Pasta Veneta Pesto Sos, Pasta Veneta Arabiata Sos, Sos Çeşitleri BolBol, Heinz Sos Çeşitleri, Kellogg's Moons&Stars Kahvaltılık Gevrek, Kelly's Fitness Granola Çeşitleri, Indomie Gurme Noodle 5'li, Seğmen Reçel Çeşitleri, Destan Baharat Çeşitleri, Dr.Oetker Krep+ Pancake, Atatürk Orman Çiftliği Çiçek Balı, Superfresh Çıtır Toplar ve Superfresh Dondurulmuş Baget Ekmek ürünleri var.

29.06.2021 09:52 - Son Güncelleme: 29.06.2021 09:52 BU GALERİYİ PAYLAŞ





