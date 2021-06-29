BİM'de her damağa uygun kampanyalar silsilesi! BİM 29 Haziran aktüel kataloğundaki ucuzluk skalası mest edecek!
BİM 29 Haziran aktüel kataloğundaki ürünler bugün sabah saatleriyle birlikte raflardaki yerini almaya başladı. Pek çok üründe yer alan indirimler merak edilirken sabah saatleriyle birlikte araştırmalar hız kazandı. Raflarda bakliyat ve baharat indirimleri dikkat çekecek. BİM'de bu hafta Pasta Veneta Pesto Sos, Pasta Veneta Arabiata Sos, Sos Çeşitleri BolBol, Heinz Sos Çeşitleri, Kellogg's Moons&Stars Kahvaltılık Gevrek, Kelly's Fitness Granola Çeşitleri, Indomie Gurme Noodle 5'li, Seğmen Reçel Çeşitleri, Destan Baharat Çeşitleri, Dr.Oetker Krep+ Pancake, Atatürk Orman Çiftliği Çiçek Balı, Superfresh Çıtır Toplar ve Superfresh Dondurulmuş Baget Ekmek ürünleri var.
BİM 29 Haziran aktüel kataloğunda yer alan ürün indirimleri heyecanla bekleniyordu ve bugün şubelere geldi. Raflarda Superfresh Ton Balığı+Mısır, Tada Tavuk Fileto Konservesi, Marmarabirlik Zeytin Marbir, Atatürk Orman Çiftliği Çiçek Balı, Yayla Haşlanmış Bakliyatlar, Kellogg's Moons&Stars Kahvaltılık Gevrek, Barilla Burgu Makarna, Indomie Gurme Noodle 5'li, Fıçı Sirke Çeşitleri, Kelly's Fitness Granola Çeşitleri, Fıçı Dilimli Salatalık Turşusu, Seğmen Reçel Çeşitleri, Destan Baharat Çeşitleri, Puding Danette İkilim, Dr.Oetker Krep+ Pancake, Fair Gold, Superfresh Gül Böreği, Superfresh Dondurulmuş Baget Ekmek, Superfresh Çıtır Toplar ürünleri revaçta olacak.