Hyundai, Fiat, Dacia: Sıfır arabalar 150.000 TL’nin altına satılıyor! Gönüllere su serpen haber tez yayıldı! İşte o modeller
Sıfır araba satın almak isteyenler uygun maliyetli taşıtları inceliyorlar. 143 bin 868 TL ile Hyundai i10 1.0 Jump koli benzinli manuel vites, 139 bin TL ile Fiat Panda 1.2 Urban koli benzinli manuel vites ve 148 bin TL ile Dacıa Dokker Van sıfır vasıta bültenleri verildi. Araba fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle vatandaşlar internet sayfalarında uygun fiyatlı araçları araştırmaya başladılar. Araba şirketler ise 150 bin TL altına satılan arabaları duyurdular. Araba alırken ilk önce dikkat etmeniz gereken konu gereksinimdir. Yani arabayı ne için kullanacağınızdır. Arabayı zevk, kişisel kullanım için bir araba olabilir veya aile arabası daha geniş bir araba tercih edebilirsiniz.
Araba fiyatlarındaki yükselişler nedeniyle vatandaşlar internet sayfalarında uygun fiyatlı araçları araştırmaya başladılar. Araba şirketler ise 150 bin TL altına satılan arabaları duyurdular. 2020 model Fiat Panda Cross 4×4 0.9 Twin-Air 85 Hp versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı satış fiyatı 194.100 TL'dir. 2020 model yılı araçlar stoklarla sınırlıdır. Kampanya 02.06.2021-01.07.2021 tarihleri arasında geçerlidir. Sıfır otomobil alırken herkesin otomobiller hakkında ortalama bir bilgisi vardır. Sizin hayalinizdeki otomobil veya eş dostun daha önce test ettiği veya daha önce kullandığı otomobiller olabilmektedir. Sıfır km otomobil alacağınızda kafanız normale göre daha fazla karışmış olacaktır.