Kredi faiz oranları cepleri bayram ettirecek! 27 Nisan TEB, Denizbank, Akbank, Finansbank ve İş Bankası faiz oranları...
Nisan ayının bitmesine 3 gün kala bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarında yenilemeye gitti. Ev almak, vasıta sahibi olmak ya da acil nakit ihtiyaçlar için pek çok kişi bankalardan kredi çekmek istiyor. Bu noktada, kredi kullanmak isteyen kişiler hangi bankanın hangi faiz oranı ile kredi verdiğini araştırmadan ihtiyaç, araç veya ev kredisi talebinde bulunmuyor. Ev, araba, acil nakit almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. Faiz oranlarının yükseldiği bugünlerde kamu ve özel bankaların faiz oranlarında ehemmiyetli miktarda farklılık görülebiliyor. Peki, banka kredi faiz oranları ne durumda? İşte 27 Nisan 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...
27.04.2021 19:10
- Son Güncelleme: 27.04.2021 19:10
Ev almak, vasıta sahibi olmak ya da acil nakit ihtiyaçlar için pek çok kişi bankalardan kredi çekmek istiyor. Kamu ve özel bankalar üzerinden İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi kullanmak isteyenler düşük faiz oranlarına sahip bankaları araştırmadan kredi çekme işlemi gerçekleştirmiyor. Bizde tüm bankaların kredi faiz oranlarını bir araya getirdik. İşte 27 Nisan 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...