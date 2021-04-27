RAMAZAN İMSAKİYE
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Kredi faiz oranları cepleri bayram ettirecek! 27 Nisan TEB, Denizbank, Akbank, Finansbank ve İş Bankası faiz oranları...

Nisan ayının bitmesine 3 gün kala bankalar ihtiyaç, taşıt ve konut kredi faiz oranlarında yenilemeye gitti. Ev almak, vasıta sahibi olmak ya da acil nakit ihtiyaçlar için pek çok kişi bankalardan kredi çekmek istiyor. Bu noktada, kredi kullanmak isteyen kişiler hangi bankanın hangi faiz oranı ile kredi verdiğini araştırmadan ihtiyaç, araç veya ev kredisi talebinde bulunmuyor. Ev, araba, acil nakit almak isteyenler en uygun teklifi öğrenerek ona göre hareket edecek. Faiz oranlarının yükseldiği bugünlerde kamu ve özel bankaların faiz oranlarında ehemmiyetli miktarda farklılık görülebiliyor. Peki, banka kredi faiz oranları ne durumda? İşte 27 Nisan 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...

27.04.2021 19:10 - Son Güncelleme: 27.04.2021 19:10
Kredi faiz oranları son dakika Cuma depremi 2 Nisan TEB, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Finansbank ve İş Bankası faiz oranları...

Ev almak, vasıta sahibi olmak ya da acil nakit ihtiyaçlar için pek çok kişi bankalardan kredi çekmek istiyor. Kamu ve özel bankalar üzerinden İhtiyaç, Taşıt veya Konut Kredisi kullanmak isteyenler düşük faiz oranlarına sahip bankaları araştırmadan kredi çekme işlemi gerçekleştirmiyor. Bizde tüm bankaların kredi faiz oranlarını bir araya getirdik. İşte 27 Nisan 2021 Ziraat Bankası, VakıfBank, HalkBank, Garanti Bankası, İş Bankası, TEB, QNB Finans Bank, Deniz Bank, Yapı Kredi ve Akbank faiz oranları...

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Kredi faiz oranları son dakika Cuma depremi 2 Nisan TEB, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Finansbank ve İş Bankası faiz oranları...

HALKBANK İHTİYAÇ, TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç Kredilerinde %1,51'dan,

Taşıt Kredilerinde %1,54'den,

Konut Kredilerinde %1,38'den başlayan faiz oranları uygulanmaktadır.

Kredi faiz oranları son dakika Cuma depremi 2 Nisan TEB, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Finansbank ve İş Bankası faiz oranları...

VAKIFBANK İHTİYAÇ, TAŞIT - KONUT KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

Taşıt kredisi: %1.50'den

İhtiyaç kredisi %1.51'den

SarıPanjur Konut Kredisi: %1,32'den başlamaktadır.

Kredi faiz oranları son dakika Cuma depremi 2 Nisan TEB, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Finansbank ve İş Bankası faiz oranları...

ZİRAAT BANKASI TAŞIT KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI - 2021

Tüketici kredisi: %1.51'den

Taşıt kredisi (kaskolu): %1.54

Taşıt kredisi (kaskosuz): %1.56

Konut kredisi: %1.37'den başlayan fiyatlarla

Kredi faiz oranları son dakika Cuma depremi 2 Nisan TEB, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Finansbank ve İş Bankası faiz oranları...

GARANTİ BBVA KREDİ FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: %1,79-2,22

Taşıt kredisi: %1,80

Konut kredisi: %1,50-1,79