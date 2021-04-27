BİM 30 Nisan 2021 aktüel indirimleri göz kamaştırıyor! Cuma fırsatı için geri sayım başladı! Mutfak aletlerinde dev fırsat!

BİM 30 Nisan aktüel kataloğuylapek çok indirim raflarda yerini alacak. BİM'de bu hafta kişisel bakım, züccaciye ürünlerinden, giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. BİM 30 Nisan Cuma fırsat ürünlerini almak isteyenler aktüel kataloğa yoğun ilgi gösteriyorlar. 30 Nisan BİM aktüel kataloğu içerisinde mini fırın 199 TL, stant mikser mutfak şefi 1.150 TL, tek fiyat çelik ürünleri 42,90 TL, masa örtüsü 11,90 TL, 3'lü dinamik ankastre set 1.199 TL, çift musluklu semaver 79,90 TL, 32 parça piknik seti 29,90 TL, yuvarlak mangal ızgarası 119 TL fiyatı ile bulunuyor.