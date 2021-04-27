BİM 30 Nisan 2021 aktüel indirimleri göz kamaştırıyor! Cuma fırsatı için geri sayım başladı! Mutfak aletlerinde dev fırsat!
BİM 30 Nisan Cuma 2021 aktüel kataloğu yayınlandı. Birbirinden çeşitli ve indirimli ürünleri almak isteyenler şimdiden araştırmalara başladı. Her hafta farklı ürün çeşitleriyle raflarını değiştiren BİM markette bu Cuma sürpriz indirimler yer alıyor. BİM'e bu cuma gelecek olan aktüel kataloğunda; valiz seti, aynalı aksesuar ve takı dolabı,pijama takımları, buhar jenaratörlü ütü gibi birçok züccaciye ürünü uygun fiyattan raflarda yerini alacak. Ayrıca mutfak şefi, ankastre set, 3 boyutlu saksı çeşitleri, dik süpürge ve piknik malzemeleri dikkat çeken ürünler arasında bulunuyor. İşte BİM 30 Nisan 2021 aktüel kataloğu!
27.04.2021 19:59
- Son Güncelleme: 27.04.2021 19:59
BİM 30 Nisan aktüel kataloğuylapek çok indirim raflarda yerini alacak. BİM'de bu hafta kişisel bakım, züccaciye ürünlerinden, giyim ürünlerine kadar yüzlerce ürün indirimli fiyatlarla satışa sunulacak. BİM 30 Nisan Cuma fırsat ürünlerini almak isteyenler aktüel kataloğa yoğun ilgi gösteriyorlar. 30 Nisan BİM aktüel kataloğu içerisinde mini fırın 199 TL, stant mikser mutfak şefi 1.150 TL, tek fiyat çelik ürünleri 42,90 TL, masa örtüsü 11,90 TL, 3'lü dinamik ankastre set 1.199 TL, çift musluklu semaver 79,90 TL, 32 parça piknik seti 29,90 TL, yuvarlak mangal ızgarası 119 TL fiyatı ile bulunuyor.