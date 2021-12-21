Kredi çekecekler bakmadan geçmeyin! Özel ve kamu bankaları güncel faiz oranları belirlendi! Vakıfbank, Garanti Bankası, Akbank…

Bankaların faiz oranları sık sık güncelleniyor ve adete birbirleriyle yarışa giriyorlar. Kamu ve özel bankalarının güncel ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını öğrenmek isteyenler tek tek banka şubelerini gezmek yerine kolayca bilgi edinmek istiyor. Vakıfbank, Garanti Bankası, Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi gibi daha pek çok bankanın 21 Aralık ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizde derledik. Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası altın ve dolardaki düşüşün ardından kredi faizlerine nasıl yansıdı? İşte yanıtı!