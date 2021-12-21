BES’teki devlet katkısının yüzde 30’a çıkması vatandaşa nasıl yansıyacak?

Benli, "Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sözleşmelerine ayrı ayrı devlet katkısı verildiği için hem bireysel emeklilik hem otomatik katılım sözleşmesi olan katılımcılarımızın yararlanabileceği devlet katkısı 30 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan önlemler paketi, halihazırdaki ekonomik dalgalanmalarla ortaya çıkan moral bozukluklarının giderilmesi, sisteme duyulan güvenin tazelenmesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaynakların istikrarlı şekilde büyütülmesi adına çok önemli bir adım.