BES’teki devlet katkısının yüzde 30’a çıkması vatandaşa nasıl yansıyacak?
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) 2013 yılından bu yana uygulanan ve sistemin büyümesinde rol üstelenen yüzde 25 devlet katkısı desteği, 5 puanlık artışla yüzde 30'a çıkıyor. Türkiye Sigorta Birliğinden (TSB) yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen TSB Başkanı Atilla Benli, devletin, ülke tasarruflarının artırılmasında en önemli tasarruf yöntemlerinden biri konumuna gelen BES'e olan teveccühünü artırma kararı alarak dünyanın en bonkör teşvik sistemini daha da yukarılara taşıdığını belirtti.
Devlet katkısı oranının yüzde 25'ten yüzde 30'a çıkarılmasının, sistemin büyüme ivmesini daha fazla artıracağını aktaran Benli, 2022 yılı için açıklanan 5 bin 4 TL brüt asgari ücret tutarı ile bir katılımcının devlet katkısından yararlanacağı yıllık üst limitin de 15 bin 12 TL'ye yükseleceğini ifade etti.
Benli, "Bireysel emeklilik ve otomatik katılım sözleşmelerine ayrı ayrı devlet katkısı verildiği için hem bireysel emeklilik hem otomatik katılım sözleşmesi olan katılımcılarımızın yararlanabileceği devlet katkısı 30 bin TL'ye kadar çıkabilmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açıklanan önlemler paketi, halihazırdaki ekonomik dalgalanmalarla ortaya çıkan moral bozukluklarının giderilmesi, sisteme duyulan güvenin tazelenmesi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kaynakların istikrarlı şekilde büyütülmesi adına çok önemli bir adım.
"BES, 18 YILINI BAŞARIYLA TAMAMLADI"
Atilla Benli, sigorta sektörünün, ekonomik sürdürülebilirliğin en önemli aracı olarak, bu tür inişli çıkışlı dönemlerde gerek sağladığı fonlar gerekse ekonomik değerlerin risk transferi yoluyla korunması adına önemli bir misyon üstlendiğini belirterek, bu misyonun bir ayağının da refah seviyesinin sürdürülebilirliği adına BES ile üstelendiğini bildirdi.
Benli, şunları kaydetti:
"Ülkemizde 2003 yılında kurulan BES, 18 yılını başarıyla tamamladı ve bugün 13,3 milyon katılımcıya ve 250 milyar TL fon büyüklüğüne ulaşılmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Bu başarının ardında, hükümetimizin banka dışı finansal piyasaları geliştirme hedefi ile vatandaşlarımızın emeklilik dönemindeki gelirlerini tamamlaması için BES'i bir tasarruf lokomotifi olarak ön plana alması belirleyici oldu.