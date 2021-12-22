300 bin TL araçlar yok denecek kadar az! Yeni yıl öncesi araç fiyatları güncellendi! Fiat, Opel, Hyundai güncel fiyatlar…

Yeni yıla az bir zaman kala araç fiyatlarıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Araç sahibi olmak ya da yenilemek isteyenler otomobil markalarının güncel fiyatlarını tek tek dolaşmadan öğrenmek istiyor. Dolar piyasasındaki hızlı yükseliş sona erdi. Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Sonrasında ise dolar fiyatları hızla düşüşe geçince vatandaşlar piyasaların araç fiyatlarını ne yönde etkilediğini merak ederek araştırmaya başladı. Yılın son günlerinde araç fiyatları güncellendi, 300 bin TL araçlar yok denecek kadar az. İşte Fiat, Honda, Opel, Hyundai gibi daha pek çok markanın güncel fiyatları!