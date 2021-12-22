300 bin TL araçlar yok denecek kadar az! Yeni yıl öncesi araç fiyatları güncellendi! Fiat, Opel, Hyundai güncel fiyatlar…
Otomobil fiyatlarındaki artış devam ederken dolar piyasasındaki düşüşün sektörü ne yönde etkileyeceği merak edilmeye başlandı. 300 TL altında araç bulmak zorlaşırken yılın son günlerinde fiyatlarda indirim yapılıp yapılmadığı araştırma konusu oldu. Araba sahibi olmak isteyenler bütçelerini de düşünerek hem uygun fiyatlı hem de ihtiyacına uygun özellikler taşıyan otomobil satın almak istiyor ve fiyatların düşmesini de dört gözle bekliyor. 300 bin TL altında olmaya devam eden ve diğer fiyatlardaki araçların listesini sizler için haberimizde derledik. İşte detaylar!
Yeni yıla az bir zaman kala araç fiyatlarıyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Araç sahibi olmak ya da yenilemek isteyenler otomobil markalarının güncel fiyatlarını tek tek dolaşmadan öğrenmek istiyor. Dolar piyasasındaki hızlı yükseliş sona erdi. Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Sonrasında ise dolar fiyatları hızla düşüşe geçince vatandaşlar piyasaların araç fiyatlarını ne yönde etkilediğini merak ederek araştırmaya başladı. Yılın son günlerinde araç fiyatları güncellendi, 300 bin TL araçlar yok denecek kadar az. İşte Fiat, Honda, Opel, Hyundai gibi daha pek çok markanın güncel fiyatları!
300 BİN TL ALTI ARAÇLAR
Yeni Egea Sedan Easy Versiyon Donanım Şanzıman Tipi Yakıt Tipi Tavsiye Edilen Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kampanyalı Fiyat
Yeni Egea Sedan Urban
1.4 Fire 95 HP Urban Manuel Benzinli 329.900 TL 266.900 TL
1.3 M.Jet 95 HP Urban Manuel Dizel 391.900 TL 381.900 TL
OPEL CORSA