KPSS’siz puansız ilkokul mezunu olan işe girecek! PTT’ye 2023’te 50.000 kişilik personel alımı! 9.600 TL maaş! Postacı, gişe memuru, temizlikçi...

PTT personel alımları beklenirken hangi kadrolarda boşluk olduğu araştırımaya başlandı. 2022 yılının son ayında olduğumuz şu günlerde PTT personel alım ilanları hakkında araştırmalar hızlandı. Son yıllarda alım yapmayan Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın bu ay ya da 2023 yılının ilk aylarında alım yapması bekleniyor. Şuanki durumya alım yapıldığı taktirde en az 5.500 TL maaşla personeller işe alınacak. 2023 yılında ise asgari ücretin 7 bin TL üzerinden olacağı konuşuluyor. Peki PTT personel alımı ne zaman 2022-2023? İşte detaylar...