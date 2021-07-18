KPSS şartı yok, sınav yok! Yüz binlerce eleman aranıyor! Arkadaşını getirene 1.500 lira prim...
Peş peşe açıklandı! KPSS şartı yok, sınav yok! 300 bin kişi aranıyor! Restoranlar ve kafeler eleman bulamıyor. Pandemide memleketine gidenler dönmeyince 1 Temmuz'da normalleşen sektörde eleman açığı baş gösterdi. Başta komi ve garson olmak üzere 300 bin eleman aranıyor. Pandemiden en çok büyülenen sektörlerden olan restoran ve kafeler, 1 Temmuz'da normal çalışma devresine geçerken bu kez de eleman bulmakta mesele yaşıyor. Daha evvelce 2 milyon bireyin çalıştığı sektörde, 300 bin eleman gereksinimi var.
Happy Moon's Grup Başkanı Hüseyin Aymutlu, sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını ve pek çok çalışanın memleketine gittiğini belirterek, "Şu anda restoran, kafe ve büfeler açılsa da bir belirsizlik var. Bu amaçla memlekete gidenler dönmek istemiyor. Farklı sektöre geçenler de oldu. Sektör olarak eleman meselesi yaşıyoruz. Her pozisyonda en az 300 bin şahsa gereksinim var" dedi.
En çok garson ve komiye ihtiyaç var. Yıllardır herkes memleketten İstanbul'a geliyor diyorduk. Şimdi gelenler memleketine dönüyor. Pandemiye 2.000 çalışanla girdik, 1.600'ü geri döndü, 400'ü bir yerlere gitti.
AYLIKLARA YÜZDE 20 ZAM
Maaşlara yüzde 20 zam yaptıklarını belirten Hüseyin Aymutlu, sezonda Bodrum'da bir garsonun bahşişlerle birlikte 6-7 bin lira, kominin ise 4 bin lira kazanabildiğini söyledi.
Bir taraftan da daha iyi hizmet verebilmek için Kurban Bayramı'nın sonuna kadar örneğin mağazada 100 masa varsa sedece 80 masayı kullanıyoruz, 20 masayı kapatıyoruz" dedi.
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