KPSS şartı yok, sınav yok! Yüz binlerce eleman aranıyor! Arkadaşını getirene 1.500 lira prim...

Happy Moon's Grup Başkanı Hüseyin Aymutlu, sektörün kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını ve pek çok çalışanın memleketine gittiğini belirterek, "Şu anda restoran, kafe ve büfeler açılsa da bir belirsizlik var. Bu amaçla memlekete gidenler dönmek istemiyor. Farklı sektöre geçenler de oldu. Sektör olarak eleman meselesi yaşıyoruz. Her pozisyonda en az 300 bin şahsa gereksinim var" dedi.