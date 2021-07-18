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Sahibinden 2. el araba fiyatları düşecek mi? Merakla beklenen açıklama geldi! 2. el araç fiyatları…

Koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretimindeki kısa süreli aksama ikinci el fiyatlarının tavan yapmasına neden olmuştu. Araba sahibi olmak isteyenler en ucuz ikinci el araç araştırmasına girdi. Yaz ayları ile birlikte artan piyasa hareketliliği ile merak edilen tek soru ise şu oldu: 2. el araba fiyatları düşecek mi? İşte detaylar&hellip;

18.07.2021 13:47 - Son Güncelleme: 18.07.2021 13:47
Sahibinden 2. el araba fiyatları düşecek mi? Merakla beklenen açıklama geldi! 2. el araç fiyatları…

Araba almayı planlayanlara kötü haber! Piyasa hareketleniyor. Hareketlilik araba fiyatlarına da yansıyacak. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç piyasasında hareketliliğin arttığını, fiyatlarda düşüş beklemediklerini söyledi.

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Sahibinden 2. el araba fiyatları düşecek mi? Merakla beklenen açıklama geldi! 2. el araç fiyatları…

Yanık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ikinci el araç satışlarını da etkilediğini söyledi.

Sahibinden 2. el araba fiyatları düşecek mi? Merakla beklenen açıklama geldi! 2. el araç fiyatları…

Salgının etkilerinin yavaşlamasıyla, sıfır araç alamayanların ikinci ele araçlara yöneldiğini belirten Yanık, "Şu an ikinci elde hareketlilik devam ediyor. Sıfır araç alamayanlar ikinci el araçlarda talepleri artırdı. İşlerimiz iyi durumda." dedi.

Sahibinden 2. el araba fiyatları düşecek mi? Merakla beklenen açıklama geldi! 2. el araç fiyatları…

Yanık, fiyatların dalgalı bir seyir izlediğini, aynı marka ve özelliklerdeki araçları sattıkları fiyata alamadıklarını dile getirerek Yanık, şöyle devam etti:

Sahibinden 2. el araba fiyatları düşecek mi? Merakla beklenen açıklama geldi! 2. el araç fiyatları…

"Fiyatları sabitleyemiyoruz. Yaşanan kısır döngü ve fiyatların yükselmesi işlerimizi sekteye uğratsa da beklediğimiz satışa ulaşıyoruz ama kar marjlarımız bitme noktasına gelmiş durumda.