Sahibinden 2. el araba fiyatları düşecek mi? Merakla beklenen açıklama geldi! 2. el araç fiyatları…
Koronavirüs nedeniyle sıfır araç üretimindeki kısa süreli aksama ikinci el fiyatlarının tavan yapmasına neden olmuştu. Araba sahibi olmak isteyenler en ucuz ikinci el araç araştırmasına girdi. Yaz ayları ile birlikte artan piyasa hareketliliği ile merak edilen tek soru ise şu oldu: 2. el araba fiyatları düşecek mi? İşte detaylar…
18.07.2021 13:47
- Son Güncelleme: 18.07.2021 13:47
Araba almayı planlayanlara kötü haber! Piyasa hareketleniyor. Hareketlilik araba fiyatlarına da yansıyacak. Bursa Oto Galericiler Odası Başkanı Hakan Yanık, ikinci el araç piyasasında hareketliliğin arttığını, fiyatlarda düşüş beklemediklerini söyledi.