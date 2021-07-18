Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bu haberde! Zam pazarlığı başlıyor!
Son dakika haberleri… Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 2021 Temmuz zammında. Milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merak edilen zammın belirleneceği görüşmelerin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görüşmelerde çalışanları temsil eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak hazırladıkları taleplerini, 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.
18.07.2021 12:12
- Son Güncelleme: 18.07.2021 12:12
SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI TALEPLER ARASINDA
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.