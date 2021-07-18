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Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bu haberde! Zam pazarlığı başlıyor!

Son dakika haberleri&hellip; Memur ve memur emeklisinin gözü kulağı 2021 Temmuz zammında. Milyonlarca memur ve memur emeklisi tarafından merak edilen zammın belirleneceği görüşmelerin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Görüşmelerde çalışanları temsil eden Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen ortak hazırladıkları taleplerini, 26 Temmuz'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına sunacak.

18.07.2021 12:12 - Son Güncelleme: 18.07.2021 12:12
Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bu haberde! Zam pazarlığı başlıyor!

Memur ve memur emeklilerinin ekonomik ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 2 Ağustos'ta başlayacak.

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Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bu haberde! Zam pazarlığı başlıyor!

Kamudaki 700 binden fazla işçiyi kapsayan 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri devam ederken, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde de süreç gelecek günlerde başlayacak.

Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bu haberde! Zam pazarlığı başlıyor!

Yaklaşık 4,2 milyon memur ve 2,2 milyon memur emeklisinin maaş ve aylıklarına 2022 ve 2023 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin ilk toplantısı 2 Ağustos'ta yapılacak.

Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bu haberde! Zam pazarlığı başlıyor!

SEYYANEN ZAM VE REFAH PAYI TALEPLER ARASINDA
Önceki yıllardan farklı olarak bu yıl birlikte hareket etme kararı alan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen görüşmeler öncesi taleplerini ortaklaşa belirledi.

Memur ve memur emeklilerinin gözü kulağı bu haberde! Zam pazarlığı başlıyor!

Konfederasyonların ortak talepleri arasında; maaş ve aylıklara oransal zammın yanında, seyyanen zam ve refah payı verilmesi, 3600 ek gösterge, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile derece kademe ilerlemesinin önündeki engellerin kaldırılması gibi maddeler yer alıyor.