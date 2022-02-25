Koşulsuz, geri ödemesiz 3.000 TL hesabınıza yatıyor! 2022 Şubat ayı bankaların emekli promosyonları! İşte yararlanma şartları…
Ekonomi gündeminde milyonlarca emekli vatandaşın en çok araştırdıkları arasında koşulsuz, geri ödemesiz hesaplara yatan 3.000 TL yer alıyor. 2022 Şubat ayı bankaların emekli promosyonlarını öğrenmek ve şartlarını incelemek isteyenler bunu kısa yoldan vakit kaybetmeden yapmak istiyor. Her bankanın kendine göre şartları ve ödedikleri miktarlar değişiklik gösteriyor. Bankaların emekli promoston miktarları ve başvuru şartlarının neler olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
25.02.2022 11:03 - Son Güncelleme: 25.02.2022 11:03
Bankalar emekli promosyonu konusunda birbiriyle yarış yapıyor ve emekli maaşını kendisine taşıyanlara yüksek miktarlarda bir defaya mahsus promosyon ödemesi yapıyor. Her bankanın ödediği miktar farklılık gösteriyor ve Koşulsuz, geri ödemesiz 3.000 TL'ye kadar alma şansı oluyor. Emekli promosyonu için başvuru şartlarının neler olduğunu ve hangi bankanın ne kadar ödeme yaptığını haberimizden öğrenebilirsiniz.