Putin'in savaş hazinesi ortaya çıktı! İşte Rusya'nın kasasındaki miktar
Dünya Ukrayna Rusya savaşına kilitlenmişken Batı'dan gelecek yaptırımlara karşı Putin'in kasasındaki miktar ortaya çıktı. Yaptırımları hesaba katan Rusya, Merkez Bankası'ndaki altın ve döviz miktarını hızla artırarak stok yaptı.
Daha önce Rusya basınında yer alan haberlerde, uluslararası para transfer sistemi olan SWIFT'ten çıkarılma ihtimaline karşılık Rusya, nakit para rezervini ABD'den getirdiği yüklü miktarda bir tutarla artırdı.
50 TON AĞIRLIĞINDA DOLAR
Rusya'ya aktarılan 100 dolarlık banknotların toplam ağırlığının 50 ton olduğu belirtiliyor.
ABD, İngiltere ve Avrupa Birliği, Ukrayna'ya askeri harekatın ardından Moskova'ya "sert yaptırımlarla" hedef alacağını duyurdu.
MOSKOVA'DAN YAPTIRIMLARA KARŞI HAMLE
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş insanlarına ve çeşitli Rus bankalarına işlem kısıtlamaları ve varlıkların dondurulması gibi yaptırımların uygulanması kararlaştırıldı.
DÖVİZ VE ALTIN REZERVİ EN AZ 5 YIL YETECEK SEVİYEDE
Buna karşılık Rusya Merkez Bankası'nın kasasında halihazırda yaklaşık 600 milyar dolarlık döviz ve altın rezervinin olduğu kaydedildi.
Yapılan hesaplamalara göre, söz konusu döviz ve altın rezervinin, Batı'nın uygulayacağı ekonomik yaptırımlar karşısında en az 5 yıl yeteceğine dikkat çekildi.