Putin’in savaş hazinesi ortaya çıktı! İşte Rusya’nın kasasındaki miktar

DÖVİZ VE ALTIN REZERVİ EN AZ 5 YIL YETECEK SEVİYEDE

Buna karşılık Rusya Merkez Bankası'nın kasasında halihazırda yaklaşık 600 milyar dolarlık döviz ve altın rezervinin olduğu kaydedildi.

Yapılan hesaplamalara göre, söz konusu döviz ve altın rezervinin, Batı'nın uygulayacağı ekonomik yaptırımlar karşısında en az 5 yıl yeteceğine dikkat çekildi.