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Haberler Ekonomi Bomba formül! 26 Şubat EYT son durum: 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti'den EYT son dakika açıklaması

Bomba formül! 26 Şubat EYT son durum: 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti'den EYT son dakika açıklaması

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son zamanlarda kamuoyu gündeminde ilk sırada yer alıyor. Milyonlarca SSK, Bağ Kur ve memurların yakından takip ettiği planlama amacıyla kısa vakit evvel yeni bir ismim atıldı. 3600 ek gösterge ile sözleşmeli personellerin kadro problemlerinin çözülmesine dair oluşturulan planlamalar ardından EYT konusu ile ilgili da bir planlama beklentisi meydana çıktı. EYT'lilerin taleplerinin değerlendirileceği bir komisyon kurulacağı haberi mutluluk yaratmıştı. Peki EYT kimleri kapsıyor? EYT'de yeni formüller neler? İşte detaylar

takvim.com.tr
26.02.2022 08:54 - Son Güncelleme: 26.02.2022 09:21
Bomba formül! 26 Şubat EYT son durum: 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti’den EYT son dakika açıklaması

EYT meselesinin çözümünde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde EYT'lilerin taleplerinin değerlendirilmesi için bir komisyon kurulacağı haberinin paylaşılmasının ardından birçok vatandaş bu haberi sevinçle karşıladı. Sabah'ın haberine göre EYT'de masaya yatırılan formüller arasında kısmi emeklilik ve kesintili erken emeklilik gibi seçenekler de yer alıyor.

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Bomba formül! 26 Şubat EYT son durum: 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti’den EYT son dakika açıklaması

EYT'de İki Yeni Formül Gündemde!

EYT kapsamında mağduriyet yaşayanları bu mağduriyetten kurtarmak için farklı seçenekler üzerinde çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde bu konuda yeni adımların atılması haliyle yeni formüllerin de gündeme gelmesine neden oldu.

Bomba formül! 26 Şubat EYT son durum: 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti’den EYT son dakika açıklaması

Bu formüller arasında emekli aylığının bir miktar kesilerek erken emekli olmanın önünü açacak kısmi erken emeklilik formül yer alıyor.

Bomba formül! 26 Şubat EYT son durum: 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti’den EYT son dakika açıklaması

Kesintili erken emeklilik formülü ile bazı meslek grupları için yıpranma payının eklenmesi ve Avrupa ülkelerinde benzer modellerin uyarlaması gibi birçok seçeneğe yer verileceği aktarıldı.

Bomba formül! 26 Şubat EYT son durum: 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti’den EYT son dakika açıklaması

Kısmi emeklilik yöntemi ile 3600 günü tamamlayan kadınların 50 yaşında emekli olmalarının önü açılması hedefleniyor. Erkek sigortalılarda ise 55 yaş dikkat çeken kriterler arasında gösterildi.

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