Bomba formül! 26 Şubat EYT son durum: 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti’den EYT son dakika açıklaması

EYT meselesinin çözümünde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde EYT'lilerin taleplerinin değerlendirilmesi için bir komisyon kurulacağı haberinin paylaşılmasının ardından birçok vatandaş bu haberi sevinçle karşıladı. Sabah'ın haberine göre EYT'de masaya yatırılan formüller arasında kısmi emeklilik ve kesintili erken emeklilik gibi seçenekler de yer alıyor.