Bomba formül! 26 Şubat EYT son durum: 48-49-50 ve 55 yaş yaşında emeklilik müjdesi! Ak Parti'den EYT son dakika açıklaması
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) son zamanlarda kamuoyu gündeminde ilk sırada yer alıyor. Milyonlarca SSK, Bağ Kur ve memurların yakından takip ettiği planlama amacıyla kısa vakit evvel yeni bir ismim atıldı. 3600 ek gösterge ile sözleşmeli personellerin kadro problemlerinin çözülmesine dair oluşturulan planlamalar ardından EYT konusu ile ilgili da bir planlama beklentisi meydana çıktı. EYT'lilerin taleplerinin değerlendirileceği bir komisyon kurulacağı haberi mutluluk yaratmıştı. Peki EYT kimleri kapsıyor? EYT'de yeni formüller neler? İşte detaylar
26.02.2022 08:54 - Son Güncelleme: 26.02.2022 09:21
EYT meselesinin çözümünde yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde EYT'lilerin taleplerinin değerlendirilmesi için bir komisyon kurulacağı haberinin paylaşılmasının ardından birçok vatandaş bu haberi sevinçle karşıladı. Sabah'ın haberine göre EYT'de masaya yatırılan formüller arasında kısmi emeklilik ve kesintili erken emeklilik gibi seçenekler de yer alıyor.
EYT'de İki Yeni Formül Gündemde!
EYT kapsamında mağduriyet yaşayanları bu mağduriyetten kurtarmak için farklı seçenekler üzerinde çalışmalar yürütülmeye devam ediyor. Özellikle son dönemde bu konuda yeni adımların atılması haliyle yeni formüllerin de gündeme gelmesine neden oldu.