KOSGEB'den iş yeri açacaklara müjde! 375-600 bin TL hibe desteği verilecek! 2022 yılında iş kurmak isteyenler...
KOSGEB tarafından iş yeri açmak isteyenlere yapılan destek ödemesi oldukça merak edildi. İleri Girişimci Destek Programı adı altında 375 bin TL'den 600 bin TL'ye varan hibe desteği yapılıyor. KOSGEB hibe desteği nasıl alınır? KOSGEB başvuru şartları neler? KOSGEB destekleri neler? İşte merak edilenler...
KOSGEB tarafından iş yeri açmak isteyenlere destek ödemeleri yapılıyor. 60 bin TL , 370 bin TL ve 750 bin TL aralığında destek paketleri sunaan KOSGEB için araştırmalar hızlandı. KOSGEB başvurusu nasıl yapılır sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detraylı bilgi için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Geleneksel Girişimci Destek Programı
Bu destek programının amacı girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır. Bu programa Geleneksel Girişimci Eğitimi'ni tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu işletmeler başvurabilir.
DESTEK TUTARI
Kuruluş Desteği
Gerçek kişi işletme 5.000 TL
Sermaye şirketi işletme 10.000 TL
Performans Desteği*
Birinci Performans Dönemi**
- 180-539 gün ise 5.000 TL
- 540-1079 gün ise 10.000 TL
- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL
İkinci Performans Dönemi**
- 360-1079 gün ise 5.000 TL
- 1080-1439 gün ise 15.000 TL
- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
Sertifika Desteği
5.000TL
Gelenksel Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.
* Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.
** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.
İleri Girişimci Destek Programı
Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.
Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
DESTEK TUTARI
Kuruluş Desteği
Gerçek kişi işletme 5.000 TL
Sermaye şirketi işletme 10.000 TL
Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği*
Düşük orta-düşük teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 100.000TL,
Orta-yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere 200.000TL,
Yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmelere
300.000TL,
Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği
10.000 TL
Performans Desteği**
Birinci Performans Dönemi***
- 180-539 gün ise 5.000 TL
- 540-1079 gün ise 10.000 TL
- 1080 ve üstü gün ise 20.000 TL
İkinci Performans Dönemi***
- 360-1079 gün ise 5.000 TL
- 1080-1439 gün ise 15.000 TL
- 1440 ve üstü gün ise 20.000 TL
Sertifika Desteği
5.000TL
İleri Girişimcilik destekleri tamamen geri ödemesizdir.
* Destek oranı %75 'tir. Makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.
** Her performans dönemi bir yılı kapsar. Sosyal Güvenlik Kurumu 4(a) kapsamındaki tüm personel için hesaplanan prim gün sayısı toplamı esas alınır.
*** Girişimcinin; genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda her bir performans döneminde belirlenen tutarlara 5.000 TL eklenir.
AR-GE ve İnovasyon Destek Programı
Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programın amacı, desteklenecek araştırma-geliştirme ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretmelerini sağlamaktır.
(Bu destek programı, Teknoloji, Yenilik ve Yerlileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından tasarlanmıştır.)
AR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)
DESTEK ORANI
(%)
Kira Desteği
Teknopark içi
30.000
75
Teknopark dışı
24.000
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği
150.000
75*
Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)
300.000
75*
Personel Gideri Desteği
150.000
100
Başlangıç Sermayesi Desteği
20.000
100
Proje Geliştirme Desteği
Proje Danışmanlık Desteği
25.000
75
Eğitim Desteği
10.000
Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
20.000
Proje Tanıtım Desteği
5.000
Yurt içi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti /Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
15.000
Test, Analiz ve Belgelendirme Desteği
25.000