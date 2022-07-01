Bugünden itibaren devreye girdi! Daire başına 20, 30, 40, 50 bin TL ödeme! Doğrudan hesaba yatırılıyor! Başvuran...
Ev sahipleri dikkat! Ve harekete geçildi. Büyük adım atıldı. Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi devreye girdi. Bugünden itibaren başvurular alınmaya başlandı. Daire başına 20, 30, 40, 50 bin TL ödeme yapılıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den konuya ilişkin son dakika açıklama geldi. Nebati kredi paketinin başladığını duyurdu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da yazılı açıklamada bulundu. Peki 50 bin TL kimlere verilir? Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi nedir? İşte cevapları...
Daire başında 20, 30, 40, 50 bin TL kredi imkanı sunuluyor. Resmen başladı. 6 Haziran'da Kabine Toplantısı'nın ardından Konutlarda Isı Yalıtım Kredi Paketi'yle ilgili açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza, binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz.'' dedi. Peki nasıl başvuru yapılır? İşte şartlar ve başvurular hakkında detaylar...
Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik çalışmalar çerçevesinde enerji verimliliğine büyük önem verildiğini belirten Erdoğan, "Ülkemizdeki yapı stokunun önemli bir kısmının yalıtımsız olması, konutların ısıtılmasında ve soğutulmasında gereğinden fazla enerji kullanımına yol açıyor. Yalıtımlı konut sayısını artırmak için yeni bir çalışma başlatıyoruz. Vatandaşlarımıza, binalarının yalıtım çalışmalarında kullanılmak üzere daire başına 50 bin liraya kadar 60 ay vadeli ve 0,99 faiz oranıyla kredi imkanı getiriyoruz.
Burada enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımız da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız üzerine büyük bir yük düşüyor. Bunu başarmamız lazım. Hem aile bütçesine, hem devlet bütçesine olumlu katkısı olacağına inandığım paketle ilgili detaylar ilgili bakanlıklarımız tarafından kamuoyuna açıklanacak" ifadelerini kullanmıştı.