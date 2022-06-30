4/1-a, 4/1-b, 4/1-c'li çalışanlar müjde! 55, 56, 57 yaşında erken emeklilik fırsatı! Anında maaşınız bağlanıyor! Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur...
Erken emeklilik müjdesini duyanlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. En merak edilenler arasında erken emeklilik şartları 2022 nelerdir sorusu yer alıyor. Peki, 2022 erken emeklilik şartları neler? Erken emeklilik başvurusu nasıl yapılır? Erken emeklilik yasası çıktı mı? İşte merak edilenler...
5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun yürürlüğe girmesiyle erken emeklilik hakkında araştırmalar da hızlandı. En sık aratılanlar arasında erken emeklilik şartları neler ve nasıl erken emekli olunur soruları yer alıyor. İşte erken emeklilik fırsatı ve konu hakkındaki detaylar...
2008 yılından itibaren kadın çalışanlara doğum borçlanması hakkı sağlandı. İlk başta 4/1-a (SSK) ve 4/1-b (BAĞ-KUR) statüsünde çalışan kadınlara 2 çocuk için tanınan doğum borçlanması hakkının kapsamı daha sonra genişletildi. 4/1-c (Emekli Sandığı) statüsünde çalışan kadınlar da kapsama alındı ve doğum borçlanması yapılabilecek çocuk sayısı 3'e çıkartıldı.
Mevcut kanuna göre, doğum borçlanması, sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuğun yaşaması koşulu ile doğumdan sonra boşta geçen sürelerin iki yıla kadar kısmı için yapılabiliyor. Boşta geçen süreden kasıt, kadın sigortalının doğum izni, ücretsiz izin veya çalışmayı bırakma gibi sebepler ile doğum sonrası herhangi bir işte çalışmaması, sigorta primlerinin ödenmemesidir.
Sigortalı çalışmaya başlamadan önce doğan çocuklar ile ilgili tek istisna, staj sigortası ile normal sigorta arasındaki sürede doğum yapan kadınlara uygulanıyor. Öğrenciliğinde staj dolayısıyla kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olan kadınlar, uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışmaya başlayıncaya kadar doğan çocukları için doğum borçlanması yapabiliyorlar.