4/1-a, 4/1-b, 4/1-c’li çalışanlar müjde! 55, 56, 57 yaşında erken emeklilik fırsatı! Anında maaşınız bağlanıyor! Emekli Sandığı, SGK, Bağ-Kur...

Mevcut kanuna göre, doğum borçlanması, sigortalı çalışmaya başladıktan sonra doğan çocuğun yaşaması koşulu ile doğumdan sonra boşta geçen sürelerin iki yıla kadar kısmı için yapılabiliyor. Boşta geçen süreden kasıt, kadın sigortalının doğum izni, ücretsiz izin veya çalışmayı bırakma gibi sebepler ile doğum sonrası herhangi bir işte çalışmaması, sigorta primlerinin ödenmemesidir.