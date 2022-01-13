Vav TV İzle
Haberler Ekonomi KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022! Başvurular alınıyor! Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır?

KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022! Başvurular alınıyor! Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır?

KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022 gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Mikro ve küçük işletmelere alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin TL, kadın istihdamında ise 110 bin TL faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği verileceğini duyurdu. Bu haberin ardından başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyordu ve KOSGEB kredi başvuruları alınmaya başlandı. Peki Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır? Başvurular nereden ve nasıl yapılır?

13.01.2022 22:38 - Son Güncelleme: 13.01.2022 22:38
KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022! Başvurular alınıyor! Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır?

KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022 nelerdir? Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mikro ve küçük işletmelere alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin TL, kadın istihdamında ise 110 bin TL faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağını açıklamıştı. Başvurular alınmaya başlandı ve KOSGEB 100 bin TL kredi için başvuruların nasıl yapılacağı, şartlar ve diğer tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022! Başvurular alınıyor! Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır?

Geçen yıl, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik ilk fazı mayıs ayını, ikinci fazı da haziran-eylül dönemini kapsayan Hızlı Destek Programı başlatılmıştı. Şimdi yine KOSGEB üzerinden hem işletmelere personel yardımında bulunmayı hem de genç nüfusun istihdamını amaçlayan 'Hızlı Destek Programı'nın üçüncü fazı devreye alındı.

KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022! Başvurular alınıyor! Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni mezunların istihdamına yönelik destek paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık, faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz destek alacak.

KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022! Başvurular alınıyor! Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır?

Sonraki 24 ayda (2 yıl) eşit taksitlerle (4 ayda bir 6 eşit taksit) faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e ödeme yapılacak.

KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022! Başvurular alınıyor! Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır?

Mikro işletmeler 2, küçük işletmeler de 5 personele kadar bu fırsattan yararlanabilecek. Kredi tutarı her bir personel için 100 bin lira. İşletme sahibinin veya işe alınacak personelin kadın olması halinde ise kredi tutarı 110 bin lira.

SON DAKİKA