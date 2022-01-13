KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022! Başvurular alınıyor! Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır?
KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022 gündemde yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı. Mikro ve küçük işletmelere alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin TL, kadın istihdamında ise 110 bin TL faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği verileceğini duyurdu. Bu haberin ardından başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyordu ve KOSGEB kredi başvuruları alınmaya başlandı. Peki Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır? Başvurular nereden ve nasıl yapılır?
KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022 nelerdir? Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mikro ve küçük işletmelere alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin TL, kadın istihdamında ise 110 bin TL faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağını açıklamıştı. Başvurular alınmaya başlandı ve KOSGEB 100 bin TL kredi için başvuruların nasıl yapılacağı, şartlar ve diğer tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.
Geçen yıl, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) aracılığıyla pandemiden olumsuz etkilenen mikro ve küçük işletmelere yönelik ilk fazı mayıs ayını, ikinci fazı da haziran-eylül dönemini kapsayan Hızlı Destek Programı başlatılmıştı. Şimdi yine KOSGEB üzerinden hem işletmelere personel yardımında bulunmayı hem de genç nüfusun istihdamını amaçlayan 'Hızlı Destek Programı'nın üçüncü fazı devreye alındı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni mezunların istihdamına yönelik destek paketinin ayrıntıları belli oldu. Buna göre, son 12 aydaki ortalama istihdamını koruyan işletmeler, 12 ay boyunca çalıştırma taahhüdü verdiği her bir personel için 100 bin liralık, faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz destek alacak.