KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022! Başvurular alınıyor! Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır?

KOSGEB 100 bin TL kredi şartları 2022 nelerdir? Faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz KOSGEB kredi nasıl alınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mikro ve küçük işletmelere alacakları her yeni mezun istihdamı için 100 bin TL, kadın istihdamında ise 110 bin TL faizsiz ve 2 yıl geri ödemesiz kredi desteği sağlanacağını açıklamıştı. Başvurular alınmaya başlandı ve KOSGEB 100 bin TL kredi için başvuruların nasıl yapılacağı, şartlar ve diğer tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.