Emeklilere 3 müjde birden! Emekli maaşı, Bağ-Kur primleri ve ikramiye...
Emekliler zamlı maaşlarını önümüzdeki hafta almaya hazırlanırken, 3 yenilik hayata geçti: Maaşlar hafta sonu da ödenecek, vefat veya durum değişikliğinde bayram ikramiyeleri geri alınmayacak, tarım Bağ-Kur'lular da emeklilik primlerini yılda 2 taksitte yatırabilecek.
14.01.2022 07:00
- Son Güncelleme: 14.01.2022 07:01
İlk düzenleme, emekli aylıkları ödeme tarihleriyle ilgili yapıldı. SGK, yığılma olmaması için emekli aylığı ödemelerini ay içinde farklı günlere yayıyor.
SSK'lıların aylıkları her ayın 17'si ile 26'sı, Bağ-Kur'luların aylıkları da her ayın 25'i ile 28'i arasında ödeniyor.
Bugüne kadar SSK ve Bağ-Kur'luların ödeme günü cumartesiye rastlarsa cuma, pazar gününe rastlarsa pazartesi ödeme yapılıyordu.