Kooperatif marketlerinde KURBAN BAYRAMI müjdesi! Tarım Kredi 13-14-15 Haziran 2023 fiyat listesi! Ayçiçek yağı 40 TL, tuvalet kağıdı 150 TL’den az...

Kooperatif marketlerinde Kurban Bayramı müjdesi geldi. Tarım Kredi 13-14-15 Haziran 2023 fiyat listesi yayımlandı. Ayçiçek yağı 40,50, küp şeker 24,50, Türk kahvesi 15,90, poşet çay 29,90, tuvalet kağıdı 139, 90, kağıt havlu 95,90'a düştü. Kurban Bayramı yaklaşırken bir çok mutfak ihtiyaçlarında indirimler başladı. 3 gün sürecek indirimlerden yararlanmak için vatandaşların en yakın Tarım Kredi marketlerine gitmeleri yetiyor. İşte Tarım Kredi13-15 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.