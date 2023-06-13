Kooperatif marketlerinde KURBAN BAYRAMI müjdesi! Tarım Kredi 13-14-15 Haziran 2023 fiyat listesi! Ayçiçek yağı 40 TL, tuvalet kağıdı 150 TL'den az...
Kurban Bayramı yaklaşırken zincir marketlerin de aktüel ürünler kataloğu yayımlanmaya devam ediyor. Özellikle Tarım Kredi Kooperatif marketlerinin kampanyası yoğun ilgi görüyor. Buğday unu, salça, ton balığı, sosis, kaşar peyniri, süt, zeytin, yoğurt, reçel, yumurta, bal ve kuruyemiş ürünlerinde indirim başladı. Tam 38 katalog yayımlandı. 15 Haziran'a kadar devam edecek indirimler arasında şeker, kola, çay, tuvalet kağıdı, deterjan, sabun, yüzey temizleyici, bebek bezi ve bakliyat ürünleri de yer alıyor. İşte Tarım Kredi 13-15 Haziran 2023 fiyat listesi.
13.06.2023 06:42 - Son Güncelleme: 13.06.2023 06:42
Kooperatif marketlerinde Kurban Bayramı müjdesi geldi. Tarım Kredi 13-14-15 Haziran 2023 fiyat listesi yayımlandı. Ayçiçek yağı 40,50, küp şeker 24,50, Türk kahvesi 15,90, poşet çay 29,90, tuvalet kağıdı 139, 90, kağıt havlu 95,90'a düştü. Kurban Bayramı yaklaşırken bir çok mutfak ihtiyaçlarında indirimler başladı. 3 gün sürecek indirimlerden yararlanmak için vatandaşların en yakın Tarım Kredi marketlerine gitmeleri yetiyor. İşte Tarım Kredi13-15 Haziran 2023 aktüel ürünler kataloğu tam liste.