SSK, Bağ-Kur, EYT ikramiye ödeme takvimi ve LİSTESİ 2023! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı, ne zaman yatacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Emekli aylığı ödemeleri tahsis numarasına göre hesaplara yatırılıyor. İkramiyeler her yıl bayramdan önce ödeniyor. Bu noktada 2023 yılı Kurban Bayramı yaklaşırken emekliler sorgulamalara başladı. Peki EYT, Bağ-Kur, Emekli Sandığı SSK bayram ikramiyesi ve emekli aylığı ödeme günleri belli oldu mu? Kurban Bayramı emekli ikramiyesi kaç TL ödenecek? İşte emekli ikramiyesi ödeme son durum...
Emekli bayram ikramiyeleri hakkında araştırmlar hızlandı. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram ikramiyeleri 2 bin TL oldu. Ramazan Bayramı'nda milyonlarca emekli vatandaş 2 bin TL ikramiyelerini cebine koydu. Sırada Kurban Bayramı var. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT'liler merakla bayram ikramiyeis ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Emekli ikramiye ödeme takvimi ve LİSTESİ 2023! Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...
Erdoğan açıklamasının devamında, "Asgari ücret komisyonu çalışmalarına başlıyor. Bu sene Kurban Bayramımızı 28 Haziran ile 1 Temmuz arasında idrak edeceğiz. 26 Haziran ve 27 Haziran günlerini de idari izin kapsamına almayı kararlaştırdık. Vatandaşımız toplam 9 gün bayram tatili yapma imkanı bulacaktır." dedi.
Bayram ikramiyelerinin de 19-25 Haziran haftasında yapılması planlanıyor.
Edinilen bilgiye göre; SSK kapsamında gelir ve aylık alanların Haziran dönemi gelir/aylıkları ile Kurban Bayramı ikramiyelerinin 17 Haziran ile 21 Haziran tarihleri arasında 5 gün içinde ödenmesi planlanıyor.
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların da Haziran dönemi gelir/aylıkları ile bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte 22 Haziran tarihinde yatırılması gündemde.