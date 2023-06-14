SSK, Bağ-Kur, EYT ikramiye ödeme takvimi ve LİSTESİ 2023! EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ yattı mı, ne zaman yatacak? Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...

Emekli bayram ikramiyeleri hakkında araştırmlar hızlandı. Bu yıl Kurban Bayramı 28 Haziran'da başlayıp 1 Temmuz'da sona erecek. Bayram ikramiyeleri 2 bin TL oldu. Ramazan Bayramı'nda milyonlarca emekli vatandaş 2 bin TL ikramiyelerini cebine koydu. Sırada Kurban Bayramı var. SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, EYT'liler merakla bayram ikramiyeis ödeme tarihlerini araştırıyor. Peki EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Emekli ikramiye ödeme takvimi ve LİSTESİ 2023! Tahsis numarası 0, 2, 4, 6, 8 olanlar...