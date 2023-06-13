THY Yenişehir evleri kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı ve 2+1, 3+1 örnek ödeme planı! Arnavutköy Emlak Konut kura ne zaman çekilecek?
THY Emlak Konut kura çekim tarihi ve başvuru sonuçları hakkında araştırmalar hızlandı. Emlak Konut ve THY işbirliği ile Arnavutköy Yenişehir Evleri projesi başlatılmıştı. Başvurular 2 Haziran'da sona erdi. Peki Arnavutköy emlak konut kura ne zaman çekilecek? THY Yenişehir evleri kura sonuçları açıklandı mıi ne zaman açıklanacak? İşte THY Yenişehir evleri kura sonucu isim listesi sorgulama ekranı ve 2+1, 3+1 örnek ödeme planı.
Türk Hava Yolları (THY) Emlak Konut kura sonuçları için geri sayım devam ediyor. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları ile hayata geçirilen sosyal konut projesi kapsamında başvurular "www.emlakkonut.com.tr" adresinden 2 Haziran 2023 tarihine kadar alındı. Sırada kura çekimi var. Katılım şartlarını sağlayanlar kura ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Peki Arnavutköy Emlak Konut kura ne zaman çekilecek?
ARNAVUTKÖY EMLAK KONUT KURA NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
THY Emlak Konut Arnavutköy Yenişehir evleri kura çekiminin 12-15 Haziran haftası itibariyle yapılması bekleniyor. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Kura tarihi kesinleştiğinde haberimizde yer verilecektir.
1+1, 2+1, 3+1 DAİRE ÖDEME PLANI
Toplamda 13.000 bağımsız bölümün yer aldığı Yenişehir Evleri Arnavutköy Projesi büyük bir kent vizyonuyla sosyal konut projesi kapsamında kura ile satışa sunuluyor.
İstanbul'da daha önce evi olmayan vatandaşlara uzun vadede uygun ödeme koşulları ile ev sahibi olma fırsatı sunuluyor. Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7.500 TL'den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek.
Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut'a gerçekleştirilecek. İstanbul'da ikamet, hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması, son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak ve mücbir sebepler hariç, beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.