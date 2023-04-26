Kooperatif marketleri çıldırdı 900 üründe fiyatlar sabit kaldı! Tarım Kredi 26 Nisan 2023 FİYAT LİSTESİ! 100'lüsü 11,90'a düştü! Bulgur, pirinç...
Tarım Kredi'de 900 üründe "Sabit Fiyat" kampanyası 1 ay süreyle uzatıldı. Pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şekerde fiyatlar sabit kalmaya devam edecek. İşte 2023 Tarım Kredi Market 26 Nisan 2023 aktüel ürünler kataloğu tam fiyat listesi...
26.04.2023 11:53 - Son Güncelleme: 26.04.2023 12:14
Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde Kağıt Peçete 11.90 TL! Ramazan ayında gıda ve temizlik ürünlerinde 900 üründe "Sabit Fiyat" kampanyası başlatılmıştı. Söz konusu kampanya 1 ay uzatıldı. Peki bu hafta pirinç, nohut, fasulye, mercimek, ayçiçek yağı, salça, zeytin, çay, şeker ne kadar, kaç TL? İşte aktüel ürünler kataloğu...