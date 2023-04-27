9.975 TL nakiti olan 206 m2 daireyi kapacak! TOKİ'den sonra yeni liste açıklandı! Ziraat ve Halbank'tan 12 ilde 1.500 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar!
Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar uygun fiyatlar ile ev almak için araştırmalara başladı. Ziraat Bankası ve Halkbank yeni gayrimenkul ilanları yayınladı. Birçok ilanın yayınladığı listede 1.500 TL'den başlayan taksitler dikkat çekti. İşte tüm merak edilenler haberimizde!
27.04.2023 08:57 - Son Güncelleme: 27.04.2023 08:57
TOKİ tarafından milyonlarca kişi ev sahibi olmaya devam ediyor. Ancak kurada ismi çıkmayanlar, hak kazanamayanlar ev sahibi olmanın alternatif yolunu arıyor. Bu kapsamda devreye bankalar girdi. Borçlu kişilerin borçlarına karşılık el konulmuş olan konutları Ziraat, Halkbank ucuz fiyatlarla satışa çıkartıyor. 1.500 TL taksitle başlayan fiyatlarla satın alabileceğiniz konutlar için tüm listeye yer verdik. İşte merak edilenler...