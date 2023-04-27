9.975 TL nakiti olan 206 m2 daireyi kapacak! TOKİ'den sonra yeni liste açıklandı! Ziraat ve Halbank'tan 12 ilde 1.500 TL taksitli 2+1 3+1 satılık ucuz konutlar!

TOKİ tarafından milyonlarca kişi ev sahibi olmaya devam ediyor. Ancak kurada ismi çıkmayanlar, hak kazanamayanlar ev sahibi olmanın alternatif yolunu arıyor. Bu kapsamda devreye bankalar girdi. Borçlu kişilerin borçlarına karşılık el konulmuş olan konutları Ziraat, Halkbank ucuz fiyatlarla satışa çıkartıyor. 1.500 TL taksitle başlayan fiyatlarla satın alabileceğiniz konutlar için tüm listeye yer verdik. İşte merak edilenler...