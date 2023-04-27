18-45 yaş arası+8.500-10.700 TL maaş! 29 ilde KPSS'siz tecrübesiz kamuya özel sektöre can kurtaran... İŞKUR alarm verdi, online başvuru açıldı!

İŞKUR güncel iş ilanlarını yayımladı. 27 Nisan 2023 tarihi itibariyle onlarca ilde temizlik görevlisi, güvenlikçi, bekçi, can kurtaran, hastane hizmetlisi, büro personeli, kaynakçı, tekniker, zabıta, memur alımları yapılacak. Başvuruların az evvel başladığı duyurulurken şartlar da açıklandı. Buna göre en az ilkokul mezunu olmak yetiyor. Mesleğe ve deneyime göre de maaşlar en az 8.500 TL'den başlıyor. Bankaya, okullara, özel sektöre, kamuya, hastaneye alımlar yapılacak. 18-40 yaş arası herkes başvurabilir! Başvurular online ortamda alınacak. İşte detaylar...