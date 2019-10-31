Son dakika erken emeklilik müjdesi! Askerlik ve doğum borçlanması...

Son dakika erken emeklilik haberleri araştırılmaya devam ediyor. Bu bağlamda Erken emeklilik ile ilgili haberler yüz binleri ilgilendiriyor. Uzun yıllar çalışan vatandaşlar yaş akdi veya prim eksiği nedeniyle emekliliğe geç ulaşabiliyor. Bu durumlarda yasaların tanıdığı bazı kolaylıklar bulunuyor. Bunların başında da yıpranma hakkı ve borçlanmalar geliyor. Ancak borçlanmaların dışında da bazı formüller var. Birçok vatandaş sigortasız çalıştığı yıllar olduğunu belirtiyor. Sigortasız çalışılan yıllar da vatandaşların erken emekliliği için kritik noktalardan biri. Peki, erken emeklilik son dakika var mı? Yıpranma payı kimleri kapsıyor? Yıpranma hakkı nedir? Sigortasız günler erken emeklilik için sayılır mı? Erken emeklilik şartları neler? İşte erken emeklilik fırsatları...

31.10.2019 12:44 - Son Güncelleme: 31.10.2019 12:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





