Konut kredilerinde faiz oranı ne kadar? Konut kredisinde taksitlendirme nasıl yapılıyor? 31.10.2019 15:56

Ev sahibi olmak isteyenler için kredi faizlerinde düşüş devam ediyor. Merkez Bankası son 3 toplantıda 10 puan faiz indirimi gerçekleştirdi. Yüzde 24 seviyesindeki faiz yüzde 14'e gerilerken, bankalardaki kredi faiz oranları da sert şekilde geriledi. Faiz indirimleri ile birlikte konut satış piyasalarında da hareketlilik oluştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sadece iki ay içerisinde üç kamu bankasından 200 binden fazla konut kredi başvurusunun olduğunu, 150 binden fazlasının onaylandığını belirtti. Peki, bu hesaplamalar nasıl oluyor? Konut kredilerinde faiz oranı ne kadar? Konut kredisine taksitlendirme nasıl yapılıyor? Gayrimenkul Danışmanı Nilüfer Kas merak eden soruları yanıtladı...