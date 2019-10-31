Tek tek belli oldu! Emekliye 1000 lira promosyon ve zam müjdesi

Emekliye promosyon zammı ve ücreti ile ilgili yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bu bağlamda SSK, SGK, Bağ-Kur emeklisine 1000 TL promosyon fırsatı geldi. Bankalar tarafından emeklilere yönelik promosyon kampanyaları devam ediyor. Maaşı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü veren emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere promosyon veriliyor. Emekli vatandaşlar da en uygun teklifi araştırıyor. Peki, emekli promosyon ücreti ne kadar? Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? Son olarak TEB tarafından yapılan açıklamaya göre, gerekli şartları yerine getiren vatandaşlara 1000 TL promosyon verileceği açıklandı. İşte, tüm bankaların emekli promosyon ücretleri!

31.10.2019 15:57 - Son Güncelleme: 31.10.2019 15:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





