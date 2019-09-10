Konut kredisi faiz oranları yeniden son dakika düştü mü? En uygun konut kredisi faiz oranı kaç oldu?
Kredi faiz oranlarındaki düşüş sürüyor. Vatandaşlar şimdi kredi faizlerindeki düşüşün devam edip etmeyeceğini merak ediyor. Kredi faizlerinin daha da düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun için kritik gün ise 12 Eylül...
TCMB'nin en az 2.5 puanlık bir indirime daha imza atabileceğini kaydediyor. 25 Temmuz'da yüzde 24'ten 19.75'e indirilen politika faizinin 12 Eylül'de yüzde 17.25'e çekilmesi bekleniyor. Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar politika faizi yüzde 16'nın altına çekmesi bekleniyor.. Kredi faizleri düştükçe vatandaş bankalara akın etti. Özellikle konut kredisi faizlerinin cazip oranlara kadar düşmesi, inşaat sektörünü yeniden canlandırdı. Okulların açılmasıyla birlikte emlak alımına odaklanan tüketicinin özellikle bu hafta sonu satış ofislerini doldurması bekleniyor. Peki konut kredisi faiz oranları yeniden son dakika düştü mü? En uygun konut kredisi faiz oranı kaç oldu?
Merkez Bankası yüzde 24 oranındaki faizi, yüzde 19.75 olarak revize etti. Bu gelişmenin ardından bankalar kredi faiz oranlarındaa büyük indirime gitti. Özellikle kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekerek inşaat sektörüne cansuyu oldu. Kamu bankalarının 0.99 faiz kararına karşılık özel bankalardan da rekabet adımları geldi. Yüzde 2'nin üzerine varan faizler önce yüzde 1.5'in altını gördü. Daha sonra ise 1.35 seviyesinde dengelendi. Faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürürken, inşaat ve emlak sektöründe büyük hareketlilik yaşanıyor. Taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde de gözle görülür düşüşler var. Vatandaşlar faiz oranlarının daha düşük seviyelere düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Faizlerin daha da düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun için kritik gün ise 12 Eylül... 12 Eylül'de Merkez Bankası'ndan çıkacak karar faizin seyrini belirleyecek. İşte güncel faiz oranları ve Merkez Bankası'nın faiz toplantısı ile ilgili detaylar...
GÖZLER 12 EYLÜL'DE
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya uzun süre faiz indirimine direnmişti. Faizde yaşanacak indirimin dövizi hareketlendireceği görüşünü savunan Çetinkaya sınırlı hamleler ile yetinmişti. Çetinkaya'nın görevden alınmasının ardından göreve Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Uysal getirildi.