Konut kredisi faiz oranları yeniden son dakika düştü mü? En uygun konut kredisi faiz oranı kaç oldu?

Merkez Bankası yüzde 24 oranındaki faizi, yüzde 19.75 olarak revize etti. Bu gelişmenin ardından bankalar kredi faiz oranlarındaa büyük indirime gitti. Özellikle kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1'in altına çekerek inşaat sektörüne cansuyu oldu. Kamu bankalarının 0.99 faiz kararına karşılık özel bankalardan da rekabet adımları geldi. Yüzde 2'nin üzerine varan faizler önce yüzde 1.5'in altını gördü. Daha sonra ise 1.35 seviyesinde dengelendi. Faiz indirimleri vatandaşların yüzünü güldürürken, inşaat ve emlak sektöründe büyük hareketlilik yaşanıyor. Taşıt ve ihtiyaç kredisi faizlerinde de gözle görülür düşüşler var. Vatandaşlar faiz oranlarının daha düşük seviyelere düşüp düşmeyeceğini merak ediyor. Faizlerin daha da düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun için kritik gün ise 12 Eylül... 12 Eylül'de Merkez Bankası'ndan çıkacak karar faizin seyrini belirleyecek. İşte güncel faiz oranları ve Merkez Bankası'nın faiz toplantısı ile ilgili detaylar...