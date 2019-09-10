Volkswagen'in yeni logosu görücüye çıktı (Dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları)
Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen, yenilediği logosunu görücüye çıkardı. Alman devi için üçüncü devrim niteliğinde olan elektrikli araç üretiminin başlaması nedeniyle yapılan logo değişikliği Volkswagen'in otomobil sektörüne bakış açısını da değiştirerek yeniliklere öncü olacağını gösteriyor.
Alman otomobil devi Volkswagen, geçtiğimiz haftalarda bir açıklama yaparak 12-22 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan IAA Uluslararası Otomobil Fuarı'nda yeni otomobili "ID.3"ü tanıtacağını ve şirketin yeni logosuyla ilgili açıklamalarda bulunacağını açıklamıştı. Şirket şimdi, yeni logosunu tüm dünyaya duyurdu.
Elektrik motorlu araç sektörünün gelişmesiyle birlikte otomobil devleri, tamamen elektrik motoruna sahip olan veya hibrit (hem petrol türevi yakıt hem de elektrik enerjisi) modelleri üretmeye başladılar. Tüketiciler tarafından da yoğun ilgi gören elektrik motorlu otomobiller, henüz tam olarak kendilerini ispatlamamış olsalar da düşük enerji tüketimleri ve sağladıkları teknolojik yeniliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyorlar. Rakiplerinin gerisinde kalmak istemeyen Volkswagen de elektrik motorlu modeli ID.3'le bu akıma ayak uydurmak istiyor. Aslına bakacak olursak şirketin logo değişikliğine gitmesinin altında yatan sebep ID.3'ün ta kendisi.
Volkswagen tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, bugüne dek üç büyük devrim geçirdi. Bunlardan ilki Volkswagen'in en klasik modeli "Beetle", ikincisi tahmin edebileceğiniz gibi "Golf", üçüncü devrimse elektrik motorları. Hem yeni teknolojilerin hem de otomobil sektörüne yeni bir bakış açısına neden elektrik motorlu otomobil dönemine giriş yapan otomobil devi, logosunu da bu yüzden değiştirmiş durumda.
Otomobil devinin daha önceki yaptığı açıklamalarda yeni logonun daha sade ve daha kullanışlı olacağını, iki boyutlu bir yapıyla geleceğini ve hem günlük yaşamda hem de internet ortamında bu logonun kullanımının fazlasıyla kolay olacağını açıklamıştı. Volkswagen'in yeni logosu, daha önce yapılan tüm açıklamaları karşılıyor. Dilerseniz şimdi, Volkswagen'in yeni logosuna bir bakış atalım.
Aslına bakacak olursak otomobil devinin yeni logosu, mevcut logonun düz hatlara sahip bir şekli. "W" ve "V" harflerinin sabit kaldığı logoda yazı şeklinin ve dairesel yapının az da olsa değiştiği açıkça görülebiliyor. Ancak bu logonun altında yatan anlamlar, Volkswagen için çok büyük yenilikler ve değişiklikler anlamına geliyor.