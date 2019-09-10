Volkswagen'in yeni logosu görücüye çıktı (Dünyaca ünlü markaların logolarının anlamları)

Otomobil devinin daha önceki yaptığı açıklamalarda yeni logonun daha sade ve daha kullanışlı olacağını, iki boyutlu bir yapıyla geleceğini ve hem günlük yaşamda hem de internet ortamında bu logonun kullanımının fazlasıyla kolay olacağını açıklamıştı. Volkswagen'in yeni logosu, daha önce yapılan tüm açıklamaları karşılıyor. Dilerseniz şimdi, Volkswagen'in yeni logosuna bir bakış atalım.